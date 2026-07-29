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البقرة
٢٤٧
٢٤٧:٢
وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ٢٤٧
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًۭا ۚ قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةًۭ مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةًۭ فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌۭ ٢٤٧
وَقَالَ
لَهُمۡ
نَبِيُّهُمۡ
إِنَّ
ٱللَّهَ
قَدۡ
بَعَثَ
لَكُمۡ
طَالُوتَ
مَلِكٗاۚ
قَالُوٓاْ
أَنَّىٰ
يَكُونُ
لَهُ
ٱلۡمُلۡكُ
عَلَيۡنَا
وَنَحۡنُ
أَحَقُّ
بِٱلۡمُلۡكِ
مِنۡهُ
وَلَمۡ
يُؤۡتَ
سَعَةٗ
مِّنَ
ٱلۡمَالِۚ
قَالَ
إِنَّ
ٱللَّهَ
ٱصۡطَفَىٰهُ
عَلَيۡكُمۡ
وَزَادَهُۥ
بَسۡطَةٗ
فِي
ٱلۡعِلۡمِ
وَٱلۡجِسۡمِۖ
وَٱللَّهُ
يُؤۡتِي
مُلۡكَهُۥ
مَن
يَشَآءُۚ
وَٱللَّهُ
وَٰسِعٌ
عَلِيمٞ
٢٤٧
وقال لهم نبيهم:
إن الله قد أرسل إليكم طالوت مَلِكًا إجابة لطلبكم، يقودكم لقتال عدوكم كما طلبتم.
قال كبراء بني إسرائيل:
كيف يكون طالوت مَلِكًا علينا، وهو لا يستحق ذلك؟ لأنه ليس من سبط الملوك، ولا من بيت النبوة، ولم يُعْط كثرة في الأموال يستعين بها في ملكه، فنحن أحق بالملك منه; لأننا من سبط الملوك ومن بيت النبوة.
قال لهم نبيهم:
إن الله اختاره عليكم وهو سبحانه أعلم بأمور عباده، وزاده سَعَة في العلم وقوة في الجسم ليجاهد العدو. والله مالك الملك يعطي ملكه مَن يشاء من عباده، والله واسع الفضل والعطاء، عليم بحقائق الأمور، لا يخفى عليه شيء.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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آية ٢٤٧:٢
أي: أتمّ علمًا وقامةً منكم؛ ومن هاهنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم، وشكل حسن، وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ابن كثير: 1/285.
السؤال: في هذه الآية بعض الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الملك، فما هي؟
في تقديم البسطة في العلم على البسطة في الجسم إيماء إلى أن الفضائل النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية، بل يكاد لا يكون بينهما نسبة. الألوسي: 2/167.
السؤال: لماذا قدم البسطة في العلم على البسطة في الجسم؟
لا تستبعدوا تملكه عليكم لفقره وانحطاط نسبه عنكم؛ أ...
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ekaterina myachina
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قبل ١٨ أسبوعًا
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المراجع
آية ٨٣:٢، ٢٦:٣، ٤:٢، ١١٣:٣-١١٤، ١٦٤:٣، ١٨٨:٢، ١٥٤:٢، ٧٥:٣، ١٣٠:٣، ٢٤٥:٢، ١٢٩:٢، ١٤٣:٢، ٢:٢، ٢١٦:٢، ١٩٦:٢، ٢٤٧:٢، ١٨١:٣، ٣:٣-٤، ١٦٩:٣-١٧٠، ٩٧:٣، ١٩٠:٢، ١١٠:٣
From Certainty to Clarity
How Surah آل عمران (Āl ʿImrān — The Family of Imran) completes what Surah البقرة (Al-Baqarah — The Cow) begins
There is a particular kind of silence that comes after certainty.
Not the silence of doubt — but the silence that asks:
Now that you know… what will you do with it?
Surah البقرة (al-Baqarah) leaves you with something vast.
A structure of belief. A framework for living. A map that is both complete and demand...
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٢٥
٢
Nadrah
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ٢٤٧:٢
Last night, my friends and I were discussing this verse. When I was to reflect on myself, Allah reminds me to not be ignorant and proud of everything He has bestowed upon me because, without His Blessing, I'm nothing. Moreover, being ignorant and proud are the characteristic of syaitan and do I really want to walk the same path? Can I deal with the same consequences? I must remember that Allah's punishment is far worse than I can imagine. So, wit...
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١
Sirotum Daud
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قبل ١٢ أسبوعًا
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آية ٢٤:٣٢، ٢٤٦:٢-٢٥١
There's this form of unity that can only come from Allah. In a way, we're talking about having patience with those who seek His face, with those who find refuge, certainty in His Words as you do. That's an environment right there, a people ready and waiting for something near,
{ And We made from among them leaders guiding by Our command when they were patient and they were certain of Our signs. } (Qur'an, 32:24)
Do you remember the story of Ta...
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٣
٢
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