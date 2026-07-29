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البقرة
٢٤٤
٢٤٤:٢
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم ٢٤٤
وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ ٢٤٤
وَقَٰتِلُواْ
فِي
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
وَٱعۡلَمُوٓاْ
أَنَّ
ٱللَّهَ
سَمِيعٌ
عَلِيمٞ
٢٤٤
وقاتلوا -أيها المسلمون- الكفار لنصرة دين الله، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بنيَّاتكم وأعمالكم.
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Nadrah
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ٢٤٤:٢
Fight in the cause of Allah, and know that Allah is All-Hearing, All-Knowing. This verse does not necessarily ask you to go to war but to fight for what's right any way you can. Indeed, Allah hears and knows what's in our hearts.
Recently, I came across a provocative and insulting post on Facebook. What I did was unfollow and block the user because that's how I preserve my faith from getting diverted. I'm well aware of the fact that reading suc...
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