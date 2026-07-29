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البقرة
٢٤٣
٢٤٣:٢
۞ الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٢٤٣
۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٤٣
۞ أَلَمۡ
تَرَ
إِلَى
ٱلَّذِينَ
خَرَجُواْ
مِن
دِيَٰرِهِمۡ
وَهُمۡ
أُلُوفٌ
حَذَرَ
ٱلۡمَوۡتِ
فَقَالَ
لَهُمُ
ٱللَّهُ
مُوتُواْ
ثُمَّ
أَحۡيَٰهُمۡۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
لَذُو
فَضۡلٍ
عَلَى
ٱلنَّاسِ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَ
ٱلنَّاسِ
لَا
يَشۡكُرُونَ
٢٤٣
ألم تعلم -أيها الرسول- قصة الذين فرُّوا من أرضهم ومنازلهم، وهم ألوف كثيرة; خشية الموت من الطاعون أو القتال،
فقال لهم الله:
موتوا، فماتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم من قدر الله، ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة; ليستوفوا آجالهم، وليتعظوا ويتوبوا؟ إن الله لذو فضل عظيم على الناس بنعمه الكثيرة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضل الله عليهم.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢٤٣:٢
المقصود من هذه الآية الكريمة: تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي؛ فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه هانت عليه مبارزة الأقران والتقدم في الميدان. الشنقيطي: 1/152.
السؤال: ما مقصود الآية الكريمة؟
جعل الله تعالى هذه القصة لما فيها من تشجيع المسلمين على الجهاد، والتعرض للشهادة، والحث على التوكل، والاستسلام للقضاء؛ تمهيدًا لقوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله). الألوسي: 2/162.
السؤال: لماذا أورد الله تعالى...
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Rayaan Shafi
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قبل ٧ أسابيع
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آية ٢٤٣:٢، ١٦:٦٧
One day I finished work late at night, and I had to come home by taking a bus and then walk for about 15 minutes to reach home. So, my parents were telling me not to come by myself and they insisted that either they or my brother will pick me up from work by car, because they felt concern for me if I walked in the dark streets by myself at that time, especially since some bad incidents have occurred in our neighborhood.
But, I told them not to w...
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Nadrah
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قبل ٥ سنوات
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آية ٥٧:٢٩، ٢٤٣:٢، ١٨٥:٣
Death, is it a blessing or suffering? Everyone fear leaving this world without much preparation. I heard many stories of death related experience yesterday. How one suffered from it and how one sudden death has a beautiful flow and end. They got me thinking, how did I want my ending to be? I keep on asking myself yesterday, am I dying? The aforementioned is due to some changes I keep on experiencing. I know very well that I need extra time to rep...
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