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البقرة
٢٢٤
٢٢٤:٢
ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ٢٢٤
وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةًۭ لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ ٢٢٤
وَلَا
تَجۡعَلُواْ
ٱللَّهَ
عُرۡضَةٗ
لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ
أَن
تَبَرُّواْ
وَتَتَّقُواْ
وَتُصۡلِحُواْ
بَيۡنَ
ٱلنَّاسِۚ
وَٱللَّهُ
سَمِيعٌ
عَلِيمٞ
٢٢٤
ولا تجعلوا -أيها المسلمون-
حلفكم بالله مانعًا لكم من البر وصلة الرحم والتقوى والإصلاح بين الناس:
بأن تُدْعَوا إلى فعل شيء منها، فتحتجوا بأنكم أقسمتم بالله ألا تفعلوه، بل على الحالف أن يعدل عن حلفه، ويفعل أعمال البر، ويكفر عن يمينه، ولا يعتاد ذلك. والله سميع لأقوالكم، عليم بجميع أحوالكم.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢٢٤:٢
المعنى: لا تستكثروا من اليمين بالله؛ فإنه أهيب للقلوب؛ قال تعالى: ﴿وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ﴾ [المائدة:89]، وذم من كثر اليمين؛ فقال: ﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ﴾ [القلم: 10]. القرطبي: 4/13.
السؤال: ما فائدة التقليل من الحلف واليمين؟
نهاهم الله أن يجعلوا الحلف بالله مانعًا لهم من فعل ما أمر به؛ لئلَّا يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوها. ابن تيمية: 1/517.
السؤال: متى يكون الحلف واليمين مذموما؟
ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين، فق...
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Anthony Den Braven
تابع
قبل سنتين
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المراجع
آية ٢٢٤:٢
It could be observed a preponderance times in history and contemporaneously, there are wolves amongst the sheep in our Abrahamic faiths - they neglect the principle of peace deeming the Lord as a mere supplementation to the establishment of their protectorate and assertion of embezzled interests.
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