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البقرة
٢١٩
٢١٩:٢
۞ يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذالك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون ٢١٩
۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌۭ كَبِيرٌۭ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩
۞ يَسۡـَٔلُونَكَ
عَنِ
ٱلۡخَمۡرِ
وَٱلۡمَيۡسِرِۖ
قُلۡ
فِيهِمَآ
إِثۡمٞ
كَبِيرٞ
وَمَنَٰفِعُ
لِلنَّاسِ
وَإِثۡمُهُمَآ
أَكۡبَرُ
مِن
نَّفۡعِهِمَاۗ
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
مَاذَا
يُنفِقُونَۖ
قُلِ
ٱلۡعَفۡوَۗ
كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ
ٱللَّهُ
لَكُمُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
لَعَلَّكُمۡ
تَتَفَكَّرُونَ
٢١٩
يسألك المسلمون -أيها النبي- عن حكم تعاطي الخمر شربًا وبيعًا وشراءً، والخمر كل مسكر خامر العقل وغطاه مشروبًا كان أو مأكولا ويسألونك عن حكم القمار -وهو أَخْذُ المال أو إعطاؤه بالمقامرة وهي المغالبات التي فيها عوض من الطرفين-،
قل لهم:
في ذلك أضرار ومفاسد كثيرة في الدين والدنيا، والعقول والأموال، وفيهما منافع للناس من جهة كسب الأموال وغيرها، وإثمهما أكبر من نفعهما; إذ يصدَّان عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقعان العداوة والبغضاء بين الناس، ويتلفان المال. وكان هذا تمهيدًا لتحريمهما. ويسألونك عن القَدْر الذي ينفقونه من أموالهم تبرعًا وصدقة،
قل لهم:
أنفقوا القَدْر الذي يزيد على حاجتكم. مثل ذلك البيان الواضح يبيِّن الله لكم الآيات وأحكام الشريعة; لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة.
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تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢١٩:٢
أي في الآيات، فتسنتنبطوا الأحكام منها، وتفهموا المصالح والمنافع المنوطة بها؛ فترجّي التفكر غاية لتبيين الآيات، فتأخذون بالأصلح وتجتنبون عمَّا يضركم ولا ينفعكم، أو يضركم أكثر مما ينفعكم. الألوسي: 2/116.
السؤال: ما فائدة التفكر في آيات القرآن؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_219
#وقفة_تدبرية
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٠
Nadia
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قبل سنتين
·
المراجع
آية ٩٠:٥، ٢١٩:٢، ٤٣:٤
I just read something that mentioned how Allah went slow on forbidding wine. It wasn't an immediate command to not drink wine, in surah Baqarah, Allah mentions the harm that alcohol causes but he didn't say anything else. Then in surah Nisa, Allah says not to approach prayer when in a state of intoxication. Then, in surah Ma'idah, He finally says to avoid it. Allah was so merciful to the people of that time, and he gradually made it forbidden so ...
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١٧
١٠
A Siddiqui
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قبل سنتين
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آية ٢١٩:٢
This is a verse contained in this week's reading for The Global Quranic Calendar Quranic Calendar
I've always found this part of verse 2:219 so interesting: 'They ask you [Prophet] about intoxicants and gambling: say, ‘There is great sin in both, and some benefit for people: the sin is greater than the benefit.’'
This contains such an important lesson for us to recognize - sometimes there can be benefits that come along with committing certain...
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٢١
١٨
Dr Maryam Fayyaz
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٢١٩:٢
﷽
There are many verses in the Quran emphasizing charity but verse 219 from Surah Al-Baqarah is a real wake-up call from the Divine. Allah SWT says:
ويسلونك ماذا ينفقون
They ask you ( O Prophet), 'What should they spend?'
قل العفو
Say, 'The excess' (All that is beyond your essential needs)
Just think about it for a moment. 'The excess.' It's a direct challenge to our modern sensibilities, our consumer-driven culture. We're so used to accumu...
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٦
٤
A Siddiqui
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قبل ٥ سنوات
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آية ٢١٩:٢، ٩٠:٥-٩١
One of my cousins tested Covid positive and has zero symptoms. Masha'Allah, she feels healthy and continues to work from home and has been keeping up with her normal exercise routine. Other people who get Covid 19 end up in the ICU or die from the disease. Many people are somewhere in between, some with long-term side effects.
Because the virus is harmful for many people and detrimental to our communities (for example, the overburdening of the ...
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١٧
٧
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