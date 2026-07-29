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البقرة
٢١٨
٢١٨:٢
ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولايك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم ٢١٨
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَـٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٢١٨
إِنَّ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَٱلَّذِينَ
هَاجَرُواْ
وَجَٰهَدُواْ
فِي
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
أُوْلَٰٓئِكَ
يَرۡجُونَ
رَحۡمَتَ
ٱللَّهِۚ
وَٱللَّهُ
غَفُورٞ
رَّحِيمٞ
٢١٨
إن الذين صَدَّقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه والذين تركوا ديارهم، وجاهدوا في سبيل الله، أولئك يطمعون في فضل الله وثوابه. والله غفور لذنوب عباده المؤمنين، رحيم بهم رحمة واسعة.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢١٨:٢
إشارة إلى أن العبد -ولو أتى من الأعمال بما أتى به- لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه، ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه. السعدي: 98.
السؤال: في الآية تنبيهٌ عظيم لأصحاب الأعمال الصالحة، فما هو؟
وإنَّما قال (يرجون) وقد مدحهم؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ؛ لأمرين: أحدهما: لا يدري بما يختم له، والثاني: لئلَّا يتكل على عمله. القرطبي: 3/432.
السؤال: لماذا قال سبحانه: (ير...
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Kulsum Maniar
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قبل ٤ أسابيع
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المراجع
آية ٢١٨:٢
بسم الله الرحمن الرحيم
I keep coming back to this sentiment over and over again in my reflections — but it needs the repetition, because of the importance it carries.
This passage in surat Al Baqarah is about struggling in the cause of Allah ﷻ . For me, reading these passages, it reminds me of the human struggle against the lower self. And it gives me encouragement when I hear Allah ﷻ describe the importance of defending ourselves and being fi...
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١٩
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hafeez saba
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٢٢:٢٨، ٢٨:١٨، ٢١٨:٢
'The Transformative Power of Righteous Companionship and Environment'
The environment has a profound impact on an individual's life, much like the effect of wind on a candle flame. If the wind is gentle and favorable, the flame grows brighter and stronger. However, if the wind is strong and opposing, the flame begins to flicker and eventually dies out. Similarly, the environment has a deep influence on a person’s faith and spirituality.
When so...
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١٤
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Nadrah
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ٢١٨:٢
In this verse, there are three main points for us to ponder and take action to have Allah’s Mercy. Allah’s Mercy is for
1. those who believed (Iman)
2. those who emigrated (hijrah)
3. those who struggled (jihad)
We must act upon these three (above) because Allah said so in Al-Quran. Just know, Allah would never make it hard for us in seeking His Forgiveness. If you did wrong, it’s ok. Ask for Allah’s forgiveness. Always try to increase our fait...
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