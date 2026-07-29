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البقرة
٢١٧
٢١٧:٢
يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولايك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٢١٧
يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍۢ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌۭ فِيهِ كَبِيرٌۭ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌۭ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢١٧
يَسۡـَٔلُونَكَ
عَنِ
ٱلشَّهۡرِ
ٱلۡحَرَامِ
قِتَالٖ
فِيهِۖ
قُلۡ
قِتَالٞ
فِيهِ
كَبِيرٞۚ
وَصَدٌّ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
وَكُفۡرُۢ
بِهِۦ
وَٱلۡمَسۡجِدِ
ٱلۡحَرَامِ
وَإِخۡرَاجُ
أَهۡلِهِۦ
مِنۡهُ
أَكۡبَرُ
عِندَ
ٱللَّهِۚ
وَٱلۡفِتۡنَةُ
أَكۡبَرُ
مِنَ
ٱلۡقَتۡلِۗ
وَلَا
يَزَالُونَ
يُقَٰتِلُونَكُمۡ
حَتَّىٰ
يَرُدُّوكُمۡ
عَن
دِينِكُمۡ
إِنِ
ٱسۡتَطَٰعُواْۚ
وَمَن
يَرۡتَدِدۡ
مِنكُمۡ
عَن
دِينِهِۦ
فَيَمُتۡ
وَهُوَ
كَافِرٞ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
حَبِطَتۡ
أَعۡمَٰلُهُمۡ
فِي
ٱلدُّنۡيَا
وَٱلۡأٓخِرَةِۖ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
أَصۡحَٰبُ
ٱلنَّارِۖ
هُمۡ
فِيهَا
خَٰلِدُونَ
٢١٧
يسألك المشركون -أيها الرسول-
عن الشهر الحرام:
هل يحل فيه القتال؟
قل لهم:
القتال في الشهر الحرام عظيم عند الله استحلاله وسفك الدماء فيه، ومَنْعكم الناس من دخول الإسلام بالتعذيب والتخويف، وجحودكم بالله وبرسوله وبدينه، ومَنْع المسلمين من دخول المسجد الحرام، وإخراج النبي والمهاجرين منه وهم أهله وأولياؤه، ذلك أكبر ذنبًا، وأعظم جرمًا عند الله من القتال في الشهر الحرام. والشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد من القتل في الشهر الحرام. وهؤلاء الكفار لم يرتدعوا عن جرائمهم، بل هم مستمرون عليها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا تحقيق ذلك. ومن يطعهم منكم -أيها المسلمون- ويرتدد عن دينه فيمت على الكفر، فقد ذهب عمله في الدنيا والآخرة، وصار من الملازمين لنار جهنم لا يخرج منها أبدًا.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢١٧:٢
إن كان قتل النفوس فيه شر، فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك؛ فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ابن تيمية: 1/501.
السؤال: سير المجتمع إلى الكفر، أو سيره إلى الجهاد، أيهما أعظم مفسدة؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_217
#وقفة_تدبرية
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Wael Hamza
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قبل ٨ سنوات
·
المراجع
آية ٢١٧:٢، ١٩:٢٦
إن من أساليب الطغاة على مر الأزمان أن يلمزوا أهل الحق بخطأ فعلوه عن غير قصد فيضخمونه ويتهمونهم به حتى يفتوا في عزائمهم ويحاولون فُض الناس عنهم.
ففرعون طاغية عصره وزمانه والاسم الذي يطلقه الناس على كل طاغية. الرجل الذي طغا في الارض وقتل الأولاد واستعبد الامم ، يرد على رسالة موسى بنفس الأسلوب الرخيص 'وفعلت فعلتك التي فعلت' يذكره والحاضرين بحادثة القتل الخطأ التي وقع فيها موسى صغيرا.
ومجرمو قريش الذين لم يدعوا جريمة في حق المؤمنين الا وارتكبوها...
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١
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Zainab Noor
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٢١٧:٢
'Persecution is even greater crime than killing (2:217)'
According to Dr M.H. Khayat, a contemporary scholar, 'These verses give a clear principle that persecution, which means a of is a far worse and greater offence than killing, which is a 'denial of the right to life'.
This principle leads to a logical conclusion that freedom is more important than life.
This is by no means strange, bearing in mind that the very humanity of man is the of ...
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٦
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Adil Saiyed
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قبل ٣ سنوات
·
المراجع
آية ٣٢:٥، ١٩١:٢، ٢١٧:٢
وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ - Surah Baqarah - Says that Fitnah (i.e. to put to test, opression, torment, torture, trial, persecution etc.) is greater than Killing.
And Surah Maidah says, that, - Whoever takes a life is like if they killed all of humanity.
Now on this simple match we can easily draw conclusion that spreading fitna is heavy thing and we should be watchful on our daily interactions even with spouse, children and others ...
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٢
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