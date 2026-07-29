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البقرة
٢١٥
٢١٥:٢
يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ٢١٥
يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍۢ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌۭ ٢١٥
يَسۡـَٔلُونَكَ
مَاذَا
يُنفِقُونَۖ
قُلۡ
مَآ
أَنفَقۡتُم
مِّنۡ
خَيۡرٖ
فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ
وَٱلۡأَقۡرَبِينَ
وَٱلۡيَتَٰمَىٰ
وَٱلۡمَسَٰكِينِ
وَٱبۡنِ
ٱلسَّبِيلِۗ
وَمَا
تَفۡعَلُواْ
مِنۡ
خَيۡرٖ
فَإِنَّ
ٱللَّهَ
بِهِۦ
عَلِيمٞ
٢١٥
يسألك أصحابك -أيها النبي- أي شيء ينفقون من أصناف أموالهم تقربًا إلى الله تعالى، وعلى مَن ينفقون؟
قل لهم:
أنفقوا أيَّ خير يتيسر لكم من أصناف المال الحلال الطيب، واجعلوا نفقتكم للوالدين، والأقربين من أهلكم وذوي أرحامكم، واليتامى الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، والمسافر المحتاج الذي بَعُدَ عن أهله وماله. وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى به عليم.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢١٥:٢
ختم بالعلم؛ لأجل دخول الخلل على النيات في الإنفاق؛ لأنه من أشد شيء تتباهى به النفس، فيكاد لا يسلم لها منه إلا ما لا تعلمه شمالها. البقاعي: 1/400.
السؤال: ما دلالة ختم الآية بصفة العلم لله سبحانه؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_215
#وقفة_تدبرية
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٠
Razia Zahra
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قبل ٤ سنوات
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المراجع
آية ١٠:٦٣، ٢١٥:٢، ١١٥:١١
In the Name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate,
I often look at nature to appreciate how Allaah has created everything for us. Sometimes, the nature takes my breath away that I think glory be to Allaah, how will it be in jannah?
As I am reflecting upon the Qur’an and studying tafsir, I realise tests do not only consist of trials but tests also include blessings.
I also realise that to be able to be amongst nature, serenity, ...
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٣٥
٤
A Siddiqui
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قبل ٦ سنوات
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المراجع
آية ٢٩:٣٥-٣٠، ٢٣:٤٢، ٢١٥:٢، ١١٠:٢
Yesterday while I was doing some work around the house, my 3 year old daughter came to show me a $1 bill she found somewhere and said, 'I wanna give this dolla to poy peepo (I want to give this dollar to poor people)'. Even though it was probably my dollar bill to begin with, I wanted to give her a thousand dollars in return! It made me think:
'How much more appreciative and more generous is Allah to His slave than a mother is to her child?'
He...
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