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البقرة
٢١١
٢١١:٢
سل بني اسراييل كم اتيناهم من اية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب ٢١١
سَلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَـٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍۢ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢١١
سَلۡ
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
كَمۡ
ءَاتَيۡنَٰهُم
مِّنۡ
ءَايَةِۭ
بَيِّنَةٖۗ
وَمَن
يُبَدِّلۡ
نِعۡمَةَ
ٱللَّهِ
مِنۢ
بَعۡدِ
مَا
جَآءَتۡهُ
فَإِنَّ
ٱللَّهَ
شَدِيدُ
ٱلۡعِقَابِ
٢١١
سل -أيها الرسول-
بني إسرائيل المعاندين لك:
كم أعطيناهم من آيات واضحات في كتبهم تهديهم إلى الحق، فكفروا بها كلها، وأعرضوا عنها، وحَرَّفوها عن مواضعها. ومن يبدل نعمة الله -وهي دينه- ويكفر بها من بعد معرفتها، وقيام الحجة عليه بها، فإن الله تعالى شديد العقاب له.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢١١:٢
أصل هذا التبديل: رد علم العالم عليه ورد صلاح الصالح إليه، وعدم الاقتداء بعلم العالم والاهتداء بصلاح الصالح. البقاعي: 1/390.
السؤال: ما أصل التبديل في الآية؟
من أنعم الله عليه بنعمةٍ دينية أو دنيوية فلم يشكرها، ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت، وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة، وأمَّا من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر، ويزيده الله منها. السعدي: 95.
السؤال: كيف تثبت النعم؟ وكيف تزول؟
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Razia Zahra
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قبل ٤ سنوات
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المراجع
آية ٦:١-٧، ٢١١:٢
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most kind,
I remember during my teenage years, often I would enjoy listening to the recitation of the Qur’an. Surah Al Mulk was one of my favourite suwars to listen to. However, I did not contemplate very deeply though some ayats would make me pause and reflect. I still had not grasped much meaning.
Then, I remember as a growing adult, reading the translation of the Qur’an in English (because I coul...
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٧
tareq abed
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قبل ٨ سنوات
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المراجع
آية ٢١١:٢، ٧:١٤
Bani Israel changed the blessings Allah SWT gave them by not being grateful, and the blessings turned to punishments against them.
Compare that with his promise that if you thank him for the blessings, not only will he allow you to keep them, but he will increase them for you, whether they are blessings of religion, or matters of dunya.
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