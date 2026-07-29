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البقرة
٢٠٦
٢٠٦:٢
واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ٢٠٦
وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٢٠٦
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُ
ٱتَّقِ
ٱللَّهَ
أَخَذَتۡهُ
ٱلۡعِزَّةُ
بِٱلۡإِثۡمِۚ
فَحَسۡبُهُۥ
جَهَنَّمُۖ
وَلَبِئۡسَ
ٱلۡمِهَادُ
٢٠٦
وإذا نُصِح ذلك المنافق المفسد،
وقيل له:
اتق الله واحذر عقابه، وكُفَّ عن الفساد في الأرض، لم يقبل النصيحة، بل يحمله الكبر وحميَّة الجاهلية على مزيد من الآثام، فَحَسْبُه جهنم وكافيته عذابًا، ولبئس الفراش هي.
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Sherene Mansor
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قبل ٤ سنوات
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المراجع
آية ١١٠:١٨، ٢٠٠:٢-٢٠١، ٧٨:٢٢، ٢٠٤:٢-٢٠٧
#QuranWeeklyDose
This week's session rounded up the discussion on Hajj.
The Hajj experience divides people into 4 categories.
1. the ones who ask Allah SWT for only dunya (2:200)
2. the ones who ask for both dunya and akhirah (2:201)
3. the ones whose speech impresses you and calls upon Allah SWT but in their hearts they oppose Islam; the hypocrites (2:204-206)
4. the ones who sacrifice everything for Allah SWT (2:207)
Knowing this reality, wh...
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