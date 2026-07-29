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البقرة
٢٠٥
٢٠٥:٢
واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ٢٠٥
وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٢٠٥
وَإِذَا
تَوَلَّىٰ
سَعَىٰ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
لِيُفۡسِدَ
فِيهَا
وَيُهۡلِكَ
ٱلۡحَرۡثَ
وَٱلنَّسۡلَۚ
وَٱللَّهُ
لَا
يُحِبُّ
ٱلۡفَسَادَ
٢٠٥
وإذا خرج من عندك أيها الرسول، جَدَّ ونَشِط في الأرض ليفسد فيها، ويتلف زروع الناس، ويقتل ماشيتهم. والله لا يحب الفساد.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢٠٥:٢
(وَإِذا تَوَلَّى): انصرف عمّن خدعه بكلامه، (سَعى): مشى في الأرضِ لِيُفسِدَ فِيها؛ بإدخال الشُّبَه في قلوب المسلمين، وباستخراج الحيل في تقوية الكفر. القاسمي: 1/82.
السؤال: من الحكمة الربط بين أقوال الرجل وأفعاله، بيِّن ذلك من الآية.
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_205
#وقفة_تدبرية
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢٠٤:٢-٢٠٥
ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلًا على صدق ولا كذب، ولا بر ولا فجور؛ حتى يوجد العمل المصدق لها، المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحقّ والمبطل من الناس بسبر أعمالهم، والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم، وتزكيتهم أنفسهم. السعدي: 94.
السؤال: ما الاختبار الحقيقي لمصداقية كلام للناس؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altada...
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Anthony Den Braven
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٢٠٥:٢
This ayah encapsulates a TRULY important vision conveying the predicaments of tyranny. 'Those [hypocrties] who leave you, will spread mischief in the land' - those who assume the position of the incumbent by demagogic qualities, may pose a grave peril. If they polarize the society, abscond from its primeval foundations, such as the pertaining notion of hypocrites repudiating Allah, they will attempt to undermine the societal interests.
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Sherene Mansor
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قبل ٤ سنوات
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المراجع
آية ١١٠:١٨، ٢٠٠:٢-٢٠١، ٧٨:٢٢، ٢٠٤:٢-٢٠٧
#QuranWeeklyDose
This week's session rounded up the discussion on Hajj.
The Hajj experience divides people into 4 categories.
1. the ones who ask Allah SWT for only dunya (2:200)
2. the ones who ask for both dunya and akhirah (2:201)
3. the ones whose speech impresses you and calls upon Allah SWT but in their hearts they oppose Islam; the hypocrites (2:204-206)
4. the ones who sacrifice everything for Allah SWT (2:207)
Knowing this reality, wh...
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