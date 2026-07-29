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البقرة
٢٠٤
٢٠٤:٢
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام ٢٠٤
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ٢٠٤
وَمِنَ
ٱلنَّاسِ
مَن
يُعۡجِبُكَ
قَوۡلُهُۥ
فِي
ٱلۡحَيَوٰةِ
ٱلدُّنۡيَا
وَيُشۡهِدُ
ٱللَّهَ
عَلَىٰ
مَا
فِي
قَلۡبِهِۦ
وَهُوَ
أَلَدُّ
ٱلۡخِصَامِ
٢٠٤
وبعض الناس من المنافقين يعجبك -أيها الرسول- كلامه الفصيح الذي يريد به حظًّا من حظوظ الدنيا لا الآخرة، ويحلف مستشهدًا بالله على ما في قلبه من محبة الإسلام، وفي هذا غاية الجرأة على الله، وهو شديد العداوة والخصومة للإسلام والمسلمين.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢٠٤:٢
وفي الآية إشارة إلى أن شدة المخاصمة مذمومة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم». وشدة الخصومة من صفات المنافقين؛ لأنهم يحبون الدنيا؛ فيكثرون الخصام عليها. الألوسي: 2/95.
السؤال: الخصومة جائزة، والشدة فيها مذمومة، وضح ذلك من خلال الآية.
وفي هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا، واستبراء أحوال الشهود والقضاة، وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبح...
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢٠٤:٢-٢٠٥
ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلًا على صدق ولا كذب، ولا بر ولا فجور؛ حتى يوجد العمل المصدق لها، المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحقّ والمبطل من الناس بسبر أعمالهم، والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم، وتزكيتهم أنفسهم. السعدي: 94.
السؤال: ما الاختبار الحقيقي لمصداقية كلام للناس؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altada...
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sabah firdous
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ٢٠٤:٢
This verse scares me to my core.
I always wonder, 'Am I a hypocrite?'
Ya Allah, I ask you to grant me humility without humiliation and rid me of arrogance without taking my pride away.
Ya Rabbi, You are the Lord of Izza! You grant honor and take it away! Grant me respect and cleanse my heart of any desire to please and impress people- Ameen
١١
٢
Sherene Mansor
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قبل ٤ سنوات
·
المراجع
آية ١١٠:١٨، ٢٠٠:٢-٢٠١، ٧٨:٢٢، ٢٠٤:٢-٢٠٧
#QuranWeeklyDose
This week's session rounded up the discussion on Hajj.
The Hajj experience divides people into 4 categories.
1. the ones who ask Allah SWT for only dunya (2:200)
2. the ones who ask for both dunya and akhirah (2:201)
3. the ones whose speech impresses you and calls upon Allah SWT but in their hearts they oppose Islam; the hypocrites (2:204-206)
4. the ones who sacrifice everything for Allah SWT (2:207)
Knowing this reality, wh...
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