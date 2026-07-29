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البقرة
٢٠٣
٢٠٣:٢
۞ واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ٢٠٣
۞ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍۢ مَّعْدُودَٰتٍۢ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٠٣
۞ وَٱذۡكُرُواْ
ٱللَّهَ
فِيٓ
أَيَّامٖ
مَّعۡدُودَٰتٖۚ
فَمَن
تَعَجَّلَ
فِي
يَوۡمَيۡنِ
فَلَآ
إِثۡمَ
عَلَيۡهِ
وَمَن
تَأَخَّرَ
فَلَآ
إِثۡمَ
عَلَيۡهِۖ
لِمَنِ
ٱتَّقَىٰۗ
وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ
وَٱعۡلَمُوٓاْ
أَنَّكُمۡ
إِلَيۡهِ
تُحۡشَرُونَ
٢٠٣
واذكروا الله تسبيحًا وتكبيرًا في أيام قلائل،
وهي أيام التشريق:
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فمن أراد التعجل وخرج من
«مِنى»
قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا ذنب عليه، ومن تأخر بأن بات بـ
«مِنى»
حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فلا ذنب عليه، لمن اتقى الله في حجه. والتأخر أفضل; لأنه تزوُّد في العبادة واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
Azimah Daud
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المراجع
آية ٢٠٣:٢
Hajj Ends… But the Remembrance Begins
'And remember Allah during the appointed days…'
(Al-Baqarah 2:203)
And then what happens?
From verse 204 onwards — until the end of Juz 2 (verse 252) —Allah’s name and essence are everywhere. The word الله appears in almost all ayat. Go thru and discover them one by one.
Why This Pattern Matters?
Hajj Is a Journey of Returning to Allah
After we:
• Say Labbayk,
• Stand in Arafah,
• Sleep under the st...
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٢
Dr Maryam Fayyaz
تابع
قبل سنتين
·
المراجع
آية ٢٠٣:٢، ٢٧:٢٢-٢٨
﷽
I pray to Allah that every household in the Muslim ummah echoes with the profound sounds of duas and takbeerat on the Day of Hajj.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil-hamd.
It is recommended to recite them frequently, especially after prayers,...
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