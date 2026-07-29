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البقرة
٢٠٢
٢٠٢:٢
اولايك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ٢٠٢
أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌۭ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٠٢
أُوْلَٰٓئِكَ
لَهُمۡ
نَصِيبٞ
مِّمَّا
كَسَبُواْۚ
وَٱللَّهُ
سَرِيعُ
ٱلۡحِسَابِ
٢٠٢
أولئك الداعون بهذا الدعاء لهم ثواب عظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصالحة. والله سريع الحساب، مُحْصٍ أعمال عباده، ومجازيهم بها.
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢٠٢:٢
قيل لعلي -رضي الله عنه-: كيف يُحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: "كما يرزقهم على كثرتهم". ابن جزي: 1/103.
السؤال: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_202
#وقفة_تدبرية
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Minela H
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المراجع
آية ٢٠١:٢-٢٠٢
Our Lord! Give us in this world that which is good and in the Hereafter that which is good, and save us from the torment of the Fire!' (2 :201)
We tend to often, when we think of (this world) look for 'who has more' of something but when it comes to deen we often look for those or think of those 'who know less' than us or have less than us in ilm or tawakul or taqwa and so on. When making duas we forget that this world can end any second, someti...
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