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البقرة
٢٠
٢٠:٢
يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير ٢٠
يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَـٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
يَكَادُ
ٱلۡبَرۡقُ
يَخۡطَفُ
أَبۡصَٰرَهُمۡۖ
كُلَّمَآ
أَضَآءَ
لَهُم
مَّشَوۡاْ
فِيهِ
وَإِذَآ
أَظۡلَمَ
عَلَيۡهِمۡ
قَامُواْۚ
وَلَوۡ
شَآءَ
ٱللَّهُ
لَذَهَبَ
بِسَمۡعِهِمۡ
وَأَبۡصَٰرِهِمۡۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
عَلَىٰ
كُلِّ
شَيۡءٖ
قَدِيرٞ
٢٠
يقارب البرق -من شدة لمعانه- أن يسلب أبصارهم، ومع ذلك فكلَّما أضاء لهم مشَوْا في ضوئه، وإذا ذهب أظلم الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم. ولولا إمهال الله لهم لسلب سمعهم وأبصارهم، وهو قادر على ذلك في كل وقتٍ، إنه على كل شيء قدير.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢٠:٢
إنَّما وصف الله تعالى نفسَه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع؛ لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ابن كثير: 1/55.
السؤال: ما وجه ختم الآية بوصفه سبحانه بالقدرة على كل شيء؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_20
#وقفة_تدبرية
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sabah firdous
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ٢٠:٢
Sometimes we rely too heavily on outside sources for example, if I want to be wealthy, I try to earn more or get a better job. If I want to be a better muslim, I pray and fast more. If I want to build a family, I work harder to find a spouse. What we forget is, that for each blessing there is an external source and an internal source. There is light and there is sight. There is sound and there is hearing. There is happiness and there's contentmen...
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tareq abed
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قبل ٨ سنوات
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المراجع
آية ١٩:٢-٢٠
A rainstorm overall brings goodness, though the darkness in the sky is uncertainty, and the thunder causes fear, while the lightning brings light to the dark sky. The munafiq is in this state with his belief, between the darkness of uncertainty and confusion and doubt, the thunder of fear over their own interests and how Islam might compromise that, along with the fear of having to make sacrifices for the religion, and ocassionally they get the ...
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