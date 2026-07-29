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البقرة
١٩٨
١٩٨:٢
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ١٩٨
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًۭا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَـٰتٍۢ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨
لَيۡسَ
عَلَيۡكُمۡ
جُنَاحٌ
أَن
تَبۡتَغُواْ
فَضۡلٗا
مِّن
رَّبِّكُمۡۚ
فَإِذَآ
أَفَضۡتُم
مِّنۡ
عَرَفَٰتٖ
فَٱذۡكُرُواْ
ٱللَّهَ
عِندَ
ٱلۡمَشۡعَرِ
ٱلۡحَرَامِۖ
وَٱذۡكُرُوهُ
كَمَا
هَدَىٰكُمۡ
وَإِن
كُنتُم
مِّن
قَبۡلِهِۦ
لَمِنَ
ٱلضَّآلِّينَ
١٩٨
ليس عليكم حرج في أن تطلبوا رزقًا من ربكم بالربح من التجارة في أيام الحج. فإذا دفعتم بعد غروب الشمس راجعين من
«عرفات»
-وهي المكان الذي يقف فيه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة- فاذكروا الله بالتسبيح والتلبية والدعاء عند المشعر الحرام -
«المزدلفة»
-، واذكروا الله على الوجه الصحيح الذي هداكم إليه، ولقد كنتم من قبل هذا الهدى في ضلال لا تعرفون معه الحق.
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تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١٩٨:٢
لمَّا نهى عن الجدال في الحج؛ كان مظنةً للنهي عن التجارة فيه أيضًا؛ لكونها مفضية -في الأغلب- إلى النزاع في قلة القيمة وكثرتها؛ فعقَّب ذلك بذكر حكمها. الألوسي: 2/87.
السؤال: لماذا بيَّن تعالى جواز التجارة في الحج بعد النهي عن الجدال؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_198
#وقفة_تدبرية
٠
٠
Dr Maryam Fayyaz
تابع
قبل سنتين
·
المراجع
آية ٢٧:٢٢-٢٨، ١٩٨:٢
Bismillah
Mabrook Dhull Hijjah!
As the first ten days of Dhu al-Hijjah approach, my heart fills with anticipation and devotion.
These sacred days are a time for us to draw closer to Allah, to deepen our worship and remember Him abundantly.
I strive to engage in additional prayers, recite the Quran, and make dhikr, reflecting on the verse, 'And remember Allah during [specific] numbered days' (Quran 2:203).
Gratitude overflows as I ponder t...
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١٤
٥
Mohannad Hakeem
تابع
قبل ٤ سنوات
·
المراجع
آية ١٩٨:٢
Throwback...
#Arafa
during my Hajj in 2019
Literally an 'out of this world' feeling
Too spiritual to describe,
Too massive to even try to put in words
Felt like a baby in his infant stages, felt connected not only with my deeper self, but also with my purpose, my creation, my creator,
The sacredness of the time, the place, the people, all come together and give you this once-in-a-life-time feeling.
I don't claim to have become more religi...
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