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البقرة
١٨٨
١٨٨:٢
ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ١٨٨
وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًۭا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨
وَلَا
تَأۡكُلُوٓاْ
أَمۡوَٰلَكُم
بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ
وَتُدۡلُواْ
بِهَآ
إِلَى
ٱلۡحُكَّامِ
لِتَأۡكُلُواْ
فَرِيقٗا
مِّنۡ
أَمۡوَٰلِ
ٱلنَّاسِ
بِٱلۡإِثۡمِ
وَأَنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ
١٨٨
ولا يأكل بعضكم مال بعض بسبب باطل كاليمين الكاذبة، والغصب، والسرقة، والرشوة، والربا ونحو ذلك، ولا تلقوا بالحجج الباطلة إلى الحكام; لتأكلوا عن طريق التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل، وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٨٨:٢
لما ذكر سبحانه الصيام وما فيه؛ عقبه بالنهي عن الأكل الحرام المفضي إلى عدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه. الألوسي: 2/69.
السؤال: ما علاقة النهي عن أكل الحرام بالصيام؟
لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم؛ ليقضوا لكم على أكثر منها... اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال -قل أو كثر- أنه يفسق بذلك، وأنه محرّم عليه أخذه. القرطبي: 3/226.
السؤال: من محافظة الصائم على صومه ابتعاده عن الرشوة، وضح ذلك من سياق الآيات.
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ekaterina myachina
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قبل ١٨ أسبوعًا
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المراجع
آية ٨٣:٢، ٢٦:٣، ٤:٢، ١١٣:٣-١١٤، ١٦٤:٣، ١٨٨:٢، ١٥٤:٢، ٧٥:٣، ١٣٠:٣، ٢٤٥:٢، ١٢٩:٢، ١٤٣:٢، ٢:٢، ٢١٦:٢، ١٩٦:٢، ٢٤٧:٢، ١٨١:٣، ٣:٣-٤، ١٦٩:٣-١٧٠، ٩٧:٣، ١٩٠:٢، ١١٠:٣
From Certainty to Clarity
How Surah آل عمران (Āl ʿImrān — The Family of Imran) completes what Surah البقرة (Al-Baqarah — The Cow) begins
There is a particular kind of silence that comes after certainty.
Not the silence of doubt — but the silence that asks:
Now that you know… what will you do with it?
Surah البقرة (al-Baqarah) leaves you with something vast.
A structure of belief. A framework for living. A map that is both complete and demand...
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Kaynat Sarwar
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ١٨٨:٢
'And do not consume one another’s wealth unjustly, or offer it to rulers/judges to consume a portion of wealth of others, by sinning, and you are aware.'
2:188
This is an uncomfortable topic, and I rarely talk about fiqh matters. But this is important and SO common nowadays.
This ayah forbids taking or earning any money unlawfully.
And this is not just about forbidding robberies and stealing money.
'Al baatil' means any kind of lies, deception a...
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tareq abed
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قبل ٧ سنوات
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المراجع
آية ١٨٨:٢
Why would verses detailing the rules of Fasting in Ramadan be followed by a command to not each others wealth unjustly? Because if Ramadan disciplines you yo avoid what is normally permissiblie, like food and water, you should certainly be able to avoid that which is always inpermissible (i.e. the wealth of others).
Interestingly the word for bribe in Arabic, rashwa, has a derivative from its root used to refer to the rope of a well, rishaa'. Th...
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