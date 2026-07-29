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البقرة
١٨٥
١٨٥:٢
شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ١٨٥
شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًۭى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍۢ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍۢ فَعِدَّةٌۭ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥
شَهۡرُ
رَمَضَانَ
ٱلَّذِيٓ
أُنزِلَ
فِيهِ
ٱلۡقُرۡءَانُ
هُدٗى
لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَٰتٖ
مِّنَ
ٱلۡهُدَىٰ
وَٱلۡفُرۡقَانِۚ
فَمَن
شَهِدَ
مِنكُمُ
ٱلشَّهۡرَ
فَلۡيَصُمۡهُۖ
وَمَن
كَانَ
مَرِيضًا
أَوۡ
عَلَىٰ
سَفَرٖ
فَعِدَّةٞ
مِّنۡ
أَيَّامٍ
أُخَرَۗ
يُرِيدُ
ٱللَّهُ
بِكُمُ
ٱلۡيُسۡرَ
وَلَا
يُرِيدُ
بِكُمُ
ٱلۡعُسۡرَ
وَلِتُكۡمِلُواْ
ٱلۡعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُواْ
ٱللَّهَ
عَلَىٰ
مَا
هَدَىٰكُمۡ
وَلَعَلَّكُمۡ
تَشۡكُرُونَ
١٨٥
شهر رمضان الذي ابتدأ الله فيه إنزال القرآن في ليلة القدر; هداية للناس إلى الحق، فيه أوضح الدلائل على هدى الله، وعلى الفارق بين الحق والباطل. فمن حضر منكم الشهر وكان صحيحًا مقيمًا فليصم نهاره. ويُرخَّص للمريض والمسافر في الفطر، ثم يقضيان عدد تلك الأيام. يريد الله تعالى بكم اليسر والسهولة في شرائعه، ولا يريد بكم العسر والمشقة، ولتكملوا عدة الصيام شهرًا، ولتختموا الصيام بتكبير الله في عيد الفطر، ولتعظموه على هدايته لكم، ولكي تشكروا له على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق والتيسير.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١٨٥:٢
ومن أعظم أسراره أنه لمَّا كان العيد محل فرح وسرور، وكان من طبع النفس تجاوز الحدود لما جُبلت عليه من الشَّرَهِ -تارة غفلةً، وتارة بغيًا- أمر بالتكبير. البقاعي: 1/345.
السؤال: لماذا أمر الله بالتكبير في ليلة عيد رمضان؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_185
#وقفة_تدبرية
٠
٠
منيب عرابي
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السنة الماضية
·
المراجع
آية ١٨٥:٢
حابب أبشركم:
الله - عز وجل - يريد بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر
الأوامر ، والنواهي ، والأفعال المطلوبة،،، الله لا يريد بنا العسر بها !
بل 'يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر'
فكر فيها ،،، كان ممكن يكون القرآن من غير هاي الآية
بس فكر فيها
بتكتشف إنو اللي خلقك رحيم، اللي خلقك ودود ، الحمد لله انو طلع هيك 🙂
وعشان هيك هاي بشارة 🙂
❤️يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر❤️
٣
١
منيب عرابي
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قبل سنتين
·
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آية ١٨٥:٢
أرغب أن أبشركم:
الله - عز وجل - يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
الأوامر، والنواهي، والأفعال المطلوبة، الله لا يريد بنا العسر بها! بل 'يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر.'
فكر فيها، كان من الممكن أن يكون القرآن من غير هذه الآية.
لكن فكر فيها.
تكتشف أن الذي خلقك رحيم، خالقك ودود، الحمد لله أنه كذلك 🙂
ولذلك هذه بشرى 🙂
❤️يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر❤️
الحمد لله
٣
١
Safaa Bitar
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قبل سنتين
·
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آية ١٨٥:٢
(أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان)
ما أكرم هذا الاصطفاء لك يا رمضان أنزل فيك القرآن ليسقي الأرواح التواقة والقلوب المشتاقة أنواراً تزهر بها كل العام
وسُن فيك الاعتكاف في بيوت الله الكريم
كل ما فيك مختلف يذكرنا أننا لله
صيامك أجره على الله
وفتحت فيك أبواب جنات الله
وأغلقت أبواب النار
بارك لله لنا في رمضان وأعاننا فيه لما يحب ويرضى وتقبل منا صالح الأعمال
١
٠
Abdel-Rahman Ahmed
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قبل ٨ سنوات
·
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آية ١٨٥:٢
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن...ها نحن ننتظر شهر رمضان الكريم بفارغ الصبر- هذا الشهر المبارك الذي يكاد يوصف بصفات عديدة. فهذا هو شهر الرحمة وشهر المغفرة والعتق من النار. ومع ذالك نجد أن الله سبحانه وتعالى يصف ويربط هذا الشهرالكريم بالقران قائلاً سبحانه (شهر رمضان الذي أنزل فيه القران). ذكر شهر رمضان مرة واحده فقط في القران. ومع ان هذا هو شهر الصيام وشهر التقوى، لم يوصف بذالك. وصف بالقران. فهذا هو الشهر الذي يكاد يتلى فيه القران اكثر من اي شهر آخ...
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١
٠
Hammad Fahim
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قبل ١٧ أسبوعًا
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آية ١٠:١٨، ١٨:١٨، ١٨٥:٢
Reflection on Surah Al-Baqarah (2:185)
Verse 185 of Surah Al-Baqarah reminds us that the Qur'an is a guidance for all of humanity. This guidance is not limited to scholars or specific gatherings; it is meant to reach hearts in every place and moment. In Ramadan, we often invite people, both practising and non-practising, to break their fast with us, but this spirit should extend throughout the entire year.
On this blessed Friday morning, the da...
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٣٧
٥
Saeed Purcell
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قبل ١٨ أسبوعًا
·
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آية ١٨٥:٢
#RamadanTaughtMe
I was born with a very rare metabolic disease, PKU, that I've only recently started to actively manage again.
After 35 years of fasting, I came to learn how devastating fasting can be for my condition. Subhaan Allaah. So, I didn't stop fasting, but I learned to be gentler with myself.
This is a new phase for me.
One thing I'm always amazed by is how Christians will claim our religion is extreme, but we have mercy and ease bu...
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١٩
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R. Ebied
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قبل ١٩ أسبوعًا
·
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آية ١٥:٥، ١٧٤:٤، ١٨٥:٢
Alhamdullilah, how incredibly blessed we are to mark the end of Ramadan. I pray that this blessed month has brought you moments of nearness, healing, reflection, and renewal. May Allah accept your worship, your prayers, and every sincere step you took toward Him.
In the spirit of Eid, I wanted to share this beautiful reflection and prayer shared by my Quran teacher with her permission, Um Abdullah, may Allah preserve her:
“Every Eid, may the Qu...
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٢٤
٣
Mohammed Kibriya
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قبل ١٩ أسبوعًا
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آية ١٨٥:٢
Good bye Ramadan
Ramadan is Leaving: Protect Your Faith in the Final Hours
We discuss the emotional reality of Ramadan coming to an end within 48-72 hours and the spiritual challenge of maintaining our faith afterward. We talk about how some of us may slip back into old sins and habits, comparing it to forcing yourself to eat when you're not hungry. We emphasize the importance of holding ourselves accountable and not returning to our previous...
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١٠
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Maryam Nazar
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قبل ١٩ أسبوعًا
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آية ٢٦:٧، ٧٠:٢٥، ١٨٥:٢
VALUE AND POLISH THE TREASURE
We go to Allah as scattered and torn pieces of cloth,
sometimes so broken that we do not even have the pieces needed to mend ourselves.
Yet the One who created us, the Fashioner and Restorer, gathers those scattered and missing pieces and restores them into something whole and beautiful again.
But the most important step is:
We must take the cloth to Him for repair.
Ramadan is that blessed time when we turn to H...
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٩
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