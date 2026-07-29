تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
البقرة
١٧٥
١٧٥:٢
اولايك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ١٧٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧٥
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
ٱشۡتَرَوُاْ
ٱلضَّلَٰلَةَ
بِٱلۡهُدَىٰ
وَٱلۡعَذَابَ
بِٱلۡمَغۡفِرَةِۚ
فَمَآ
أَصۡبَرَهُمۡ
عَلَى
ٱلنَّارِ
١٧٥
أولئك المتصفون بهذه الصفات استبدلوا الضلالة بالهدى وعذاب الله بمغفرته، فما أشد جراءتهم على النار بعملهم أعمال أهل النار!! يعجب الله من إقدامهم على ذلك، فاعجبوا -أيها الناس- من جراءتهم، ومن صبرهم على النار ومكثهم فيها. وهذا على وجه الاستهانة بهم، والاستخفاف بأمرهم.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١٧٥:٢
أي: فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. ابن كثير: 1/196.
السؤال: كيف وُصِفُوا بالصبر على النار وهم لم يدخلوها بعد؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_175
#وقفة_تدبرية
٠
٠
Razia Zahra
تابع
قبل ٤ سنوات
·
المراجع
آية ٥٣:٣٩، ١٧٥:٢
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Compassionate,
How many chances do we receive from people? With an employer, perhaps one or two, three or four if he or she is more generous? 6 or 8 from a friend and if they generous 9 or 10, from parents then a great deal more. Yet, there will be some sort of limit depending on the seriousness of non-compliance or seriousness of doing wrong.
Allah glory be to Him who has opened the door of r...
عرض المزيد
٩
٠
sabah firdous
تابع
قبل ٥ سنوات
·
المراجع
آية ١٧٥:٢
'How persistent they are in pursuit of Fire!'
These words make my stomach burn. I feel fear in the pit of my stomach.
The simplicity of the Truth.
Either my life is Pursuit of Allah's pleasure or my life is a Pursuit of Fire.
The persistency of what I'm trying to do, defines me. Not the achievement or completion but the act of trying over and over.
Ya Rabbi! Help us hold on to your Rope. Even when we are swayed by hardships of this world or b...
عرض المزيد
٤
٢
استكشف مجتمع التدبر
الآية السابقة
الآية التالية