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التفسير: البقرة ١٧:٢
البقرة
١٧
١٧:٢
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ١٧
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًۭا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَـٰتٍۢ لَّا يُبْصِرُونَ ١٧
مَثَلُهُمۡ
ﱁ
كَمَثَلِ
ﱂ
ٱلَّذِي
ﱃ
ٱسۡتَوۡقَدَ
ﱄ
نَارٗا
ﱅ
فَلَمَّآ
ﱆ
أَضَآءَتۡ
ﱇ
مَا
ﱈ
حَوۡلَهُۥ
ﱉ
ذَهَبَ
ﱊ
ٱللَّهُ
ﱋ
بِنُورِهِمۡ
ﱌ
وَتَرَكَهُمۡ
ﱍ
فِي
ﱎ
ظُلُمَٰتٖ
ﱏ
لَّا
ﱐ
يُبۡصِرُونَ
ﱑ
١٧
ﱒ
حال المنافقين الذين آمنوا -ظاهرًا لا باطنًا- برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كفروا، فصاروا يتخبطون في ظلماتِ ضلالهم وهم لا يشعرون، ولا أمل لهم في الخروج منها، تُشْبه حالَ جماعة في ليلة مظلمة، وأوقد أحدهم نارًا عظيمة للدفء والإضاءة، فلما سطعت النار وأنارت ما حوله، انطفأت وأعتمت، فصار أصحابها في ظلمات لا يرون شيئًا، ولا يهتدون إلى طريق ولا مخرج.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
] نموونهی ئهم كهسانه وهكو نموونهی كهسێك وایه كه ئاگرێك ئهكاتهوه [
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (١٧)
] كاتێك كه ئهو ئاگره دهوروپشتی خۆیان ڕووناك ئهكاتهوهو بهرچاوی خۆیان ئهبینن خوای گهوره ئاگرو ڕووناكییهكهیان لێ ئهكوژێنێتهوه وه بهجێیان دێلێ له تاریكییهكدا كه بهرچاوی خۆیان نهبینن، كۆمهڵێ له صهحابه ئهفهرموون: ئهمه نموونهیهكه بۆ مونافیقان كاتێك كه پێغهمبهر
صلی الله علیه وسلم
هاته مهدینهوه موسڵمان بوون و ئیسلام و ئیمانیان ناسی و بهرچاویان ڕووناك بوو، بهڵام له دوای ئهوه پاشگهز بوونهوه وه نیفاقیان ههڵبژارد ئهو ڕووناكی ئیمان و ئیسلامهیان كوژایهوهو ئهو كاته بهرچاوی خۆیان نهئهبینی و نهیانزانی كامه خێرهو كامه شهڕهو كامه حهڵاڵ و كامه حهڕامه.