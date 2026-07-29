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البقرة
١٦٩
١٦٩:٢
انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ١٦٩
إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦٩
إِنَّمَا
يَأۡمُرُكُم
بِٱلسُّوٓءِ
وَٱلۡفَحۡشَآءِ
وَأَن
تَقُولُواْ
عَلَى
ٱللَّهِ
مَا
لَا
تَعۡلَمُونَ
١٦٩
إنما يأمركم الشيطان بكل ذنب قبيح يسوءُكم، وبكل معصية بالغة القبح، وبأن تفتروا على الله الكذب من تحريم الحلال وغيره بدون علم.
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Kulsum Maniar
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قبل ١٦ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٦٩:٢
Quick reflection:
#words
In this ayah Allah ﷻ informs us that Shaytan commands us towards three things:
1. Evil
2. Indecency
3. To say about Allah ﷻ what we do not know
The third point made me stop. Because it is so inclusive.
Yes, it includes shirk and all its forms. But it also includes other than that, doesn't it?
Do I ever say about Allah ﷻ something that I don't know? Maybe not to the world — do I say it to myself?
Do I ever tell ...
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