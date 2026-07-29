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البقرة
١٦٧
١٦٧:٢
وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرا منهم كما تبرءوا منا كذالك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ١٦٧
وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَـٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧
وَقَالَ
ٱلَّذِينَ
ٱتَّبَعُواْ
لَوۡ
أَنَّ
لَنَا
كَرَّةٗ
فَنَتَبَرَّأَ
مِنۡهُمۡ
كَمَا
تَبَرَّءُواْ
مِنَّاۗ
كَذَٰلِكَ
يُرِيهِمُ
ٱللَّهُ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
حَسَرَٰتٍ
عَلَيۡهِمۡۖ
وَمَا
هُم
بِخَٰرِجِينَ
مِنَ
ٱلنَّارِ
١٦٧
وقال التابعون:
يا ليت لنا عودة إلى الدنيا، فنعلن براءتنا من هؤلاء الرؤساء، كما أعلنوا براءتهم مِنَّا. وكما أراهم الله شدة عذابه يوم القيامة يريهم أعمالهم الباطلة ندامات عليهم، وليسوا بخارجين من النار أبدًا.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٦٧:٢
أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرةً وندامةً... وحينئذ يتمنى التابعون أن يُردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم؛ بأن يتركوا الشرك بالله، ويقبلوا على إخلاص العمل لله. السعدي: 80.
السؤال: متى يقتنع الكفار والمشركون من الأتباع بخطأ أعمالهم؟
قال السدي: تُرفع لهم الجنة؛ فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى، ثم تُقسم بين المؤمنين؛ فذلك حين يندمون. وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها... والحسرة أعلى درجات...
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Salah Sheikh
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ٤٠:٧٨، ٩٩:٢٣-١٠٠، ٢١:١٤-٢٢، ١٦:٥٩، ١٦٧:٢
Do you remember that feeling when you did something bad as a child and you were waiting for your punishment. That feeling of regret. You would literally be on your best behaviour and act remorseful in the hopes that they, whether it be your teacher or parent, go easy on you.
That's what comes to mind when I read these ayaat and it's acompanied by a sinking feeling at the pit of my stomach. A feeling of realisation that when we do something wron...
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Ansa Khan
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قبل سنتين
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المراجع
آية ١٦٣:٢-١٦٧
Water that purifies, nourishes, and gives life to is not just for the earth to absorb and hold. It has a greater purpose that is facilitated by the winds and clouds. To spread out in the land in order to give birth to life from that which was once dead.
It is He that provides His creation with the ease of movement and growth to help the nourishment and expansion of nations across the earth.
Like the ships that carry the provision from the eart...
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