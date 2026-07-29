تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
البقرة
١٦٦
١٦٦:٢
اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب ١٦٦
إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١٦٦
إِذۡ
تَبَرَّأَ
ٱلَّذِينَ
ٱتُّبِعُواْ
مِنَ
ٱلَّذِينَ
ٱتَّبَعُواْ
وَرَأَوُاْ
ٱلۡعَذَابَ
وَتَقَطَّعَتۡ
بِهِمُ
ٱلۡأَسۡبَابُ
١٦٦
عند معاينتهم عذاب الآخرة يتبرأ الرؤساء المتبوعون ممن اتبعهم على الشرك،
وتنقطع بينهم كل الصلات التي ارتبطوا بها في الدنيا:
من القرابة، والاتِّباع، والدين، وغير ذلك.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١٦٦:٢
ظنوا أن لها من الأمر شيئًا، وأنها تقربهم إليه، وتوصلهم إليه؛ فخاب ظنهم، وبطل سعيهم، وحق عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادهم شيئًا، ولم تُغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها، وتبرأ المتبوعون من التابعين، وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا؛ لأنها كانت لغير الله، وعلى غير أمر الله. السعدي: 80.
السؤال: ما موقف المتبوعين من الأتباع يوم القيامة؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* لل...
عرض المزيد
٠
٠
A Siddiqui
تابع
قبل ٤ سنوات
·
المراجع
آية ١٦٦:٢
When I read this ayah, I couldn't help but think of social media. '...those who misled others will disown their followers.' We give our eyes, ears, hearts, and minds over to those we choose to follow on social media. Let's unfollow anyone who may mislead us, before the day comes when they disown their own followers.
(And follow more of our amazing brothers and sisters on QuranReflect who are sharing their reflections which help us to connect w...
عرض المزيد
٣٤
٧
Ansa Khan
تابع
قبل سنتين
·
المراجع
آية ١٦٣:٢-١٦٧
Water that purifies, nourishes, and gives life to is not just for the earth to absorb and hold. It has a greater purpose that is facilitated by the winds and clouds. To spread out in the land in order to give birth to life from that which was once dead.
It is He that provides His creation with the ease of movement and growth to help the nourishment and expansion of nations across the earth.
Like the ships that carry the provision from the eart...
عرض المزيد
٨
١
استكشف مجتمع التدبر
الآية السابقة
الآية التالية