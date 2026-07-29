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البقرة
١٤٦
١٤٦:٢
الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ١٤٦
ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًۭا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤٦
ٱلَّذِينَ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
يَعۡرِفُونَهُۥ
كَمَا
يَعۡرِفُونَ
أَبۡنَآءَهُمۡۖ
وَإِنَّ
فَرِيقٗا
مِّنۡهُمۡ
لَيَكۡتُمُونَ
ٱلۡحَقَّ
وَهُمۡ
يَعۡلَمُونَ
١٤٦
الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون أنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله بأوصافه المذكورة في كتبهم، مثل معرفتهم أبنائهم. وإن فريقًا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صِدْقه، وثبوت أوصافه.
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Dr Sewera Quaisar
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قبل سنتين
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المراجع
آية ١٤٦:٢، ٢٠:٦
بسم الله الرحمن الرحيم
The Qur’anic verses about the previous nations recognizing the Prophet Muhammad (ﷺ) as they recognized their own sons—such as:
'Those to whom We gave the Scripture know him as they know their own sons. But indeed, a party of them conceals the truth while they know [it].' (Qur’an 2:146)
—reveal a timeless truth about human nature and the struggles of indecision. These verses draw a picture of hearts that can see the ligh...
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