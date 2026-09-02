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التفسير: البقرة ١٤:٢
البقرة
١٤
١٤:٢
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزيون ١٤
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤
وَإِذَا
ﲪ
لَقُواْ
ﲫ
ٱلَّذِينَ
ﲬ
ءَامَنُواْ
ﲭ
قَالُوٓاْ
ﲮ
ءَامَنَّا
ﲯ
وَإِذَا
ﲰ
خَلَوۡاْ
ﲱ
إِلَىٰ
ﲲ
شَيَٰطِينِهِمۡ
ﲳ
قَالُوٓاْ
ﲴ
إِنَّا
ﲵ
مَعَكُمۡ
ﲶ
إِنَّمَا
ﲷ
نَحۡنُ
ﲸ
مُسۡتَهۡزِءُونَ
ﲹ
١٤
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هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين قالوا:
صدَّقنا بالإسلام مثلكم، وإذا انصرفوا وذهبوا إلى زعمائهم الكفرة المتمردين على الله أكَّدوا لهم أنهم على ملة الكفر لم يتركوها، وإنما كانوا يَسْتَخِفُّون بالمؤمنين، ويسخرون منهم.
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العربية
تفسير السعدي
هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، و
[ذلك]
أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين, أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم, فإذا خلوا إلى شياطينهم -
أي:
رؤسائهم وكبرائهم في الشر -
قالوا:
إنا معكم في الحقيقة, وإنما نحن مستهزءون بالمؤمنين بإظهارنا لهم, أنا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة, ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.