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البقرة
١٣٩
١٣٩:٢
قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ١٣٩
قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِى ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ ١٣٩
قُلۡ
أَتُحَآجُّونَنَا
فِي
ٱللَّهِ
وَهُوَ
رَبُّنَا
وَرَبُّكُمۡ
وَلَنَآ
أَعۡمَٰلُنَا
وَلَكُمۡ
أَعۡمَٰلُكُمۡ
وَنَحۡنُ
لَهُۥ
مُخۡلِصُونَ
١٣٩
قل -أيها الرسول لأهل الكتاب-: أتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص له، وهو رب العالمين جميعًا، لا يختص بقوم دون قوم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن لله مخلصو العبادة والطَّاعة لا نشرك به شيئًا، ولا نعبد أحدًا غيره؟
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٣٩:٢
قال سعيد بن جبير: "الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله؛ فلا يشرك به في دينه، ولا يرائي بعمله"، قال الفضيل: "ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما". البغوي: 1/113.
السؤال: ما حقيقة الإخلاص لله تعالى؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_139
#وقفة_تدبرية
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Reshad Noorzay
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ١٢٤:٢-١٤١
Juz 1 Part 8
Theme: The natural way, the true path of Ibrahim (as), submission to Allah, preparation for the next generation
Key Terms: sibghataAllah, 'akifeena, sufaha
Lessons: Dua of Ibrahim, building a foundation on righteousness, connecting with our forefathers, leaving a legacy for our children, seeking the natural path of Allah, true submission to Allah alone
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