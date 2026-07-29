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البقرة
١٣٦
١٣٦:٢
قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ١٣٦
قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ١٣٦
قُولُوٓاْ
ءَامَنَّا
بِٱللَّهِ
وَمَآ
أُنزِلَ
إِلَيۡنَا
وَمَآ
أُنزِلَ
إِلَىٰٓ
إِبۡرَٰهِـۧمَ
وَإِسۡمَٰعِيلَ
وَإِسۡحَٰقَ
وَيَعۡقُوبَ
وَٱلۡأَسۡبَاطِ
وَمَآ
أُوتِيَ
مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ
وَمَآ
أُوتِيَ
ٱلنَّبِيُّونَ
مِن
رَّبِّهِمۡ
لَا
نُفَرِّقُ
بَيۡنَ
أَحَدٖ
مِّنۡهُمۡ
وَنَحۡنُ
لَهُۥ
مُسۡلِمُونَ
١٣٦
قولوا -أيها المؤمنون-
لهؤلاء اليهود والنَّصارى:
صدَّقنا بالله الواحد المعبود بحق، وبما أنزل إلينا من القرآن الذي أوحاه الله إلى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من الصحف إلى إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق، وإلى يعقوب والأسباط -وهم الأنبياء مِن ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة- وما أُعطي موسى من التوراة، وعيسى من الإنجيل، وما أُعطي الأنبياء جميعًا من وحي ربهم، لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، ونحن خاضعون لله بالطاعة والعبادة.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١٣٦:٢
أي: بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء؛ فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل-عمل القلب- عديم التأثير، قليل الفائدة. السعدي: 67.
السؤال: هل المراد بالإيمان مجرد القول؟
وقدم الإيمان بالله؛ لأنه لا يختلف باختلاف الشرائع الحق، ثم عطف عليه الإيمان بما أنزل من الشرائع. ابن عاشور: 1/739.
السؤال: لماذا قدم الإيمان بالله تعالى على الإيمان بالشرائع؟
دلالة على أن عطية الدين ...
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tareq abed
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قبل ٥ سنوات
·
المراجع
آية ٨٤:٣، ١٣٦:٢
عيسى والنبيون من ربهم 3:84
2:136 عيسى وما أوتي النبيون من ربهم
In the above two passages, Allah (SWT) makes mention of the Prophets who we were commanded to believe in as Muslims. The two verses are largely similar with some exceptions. I have pointed out the differences in the way the verses start in a previous post which you may read (
https://quranreflect.com/posts/2370
). However, here I would like to highlight the difference in how Jesus (...
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٢
١
tareq abed
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قبل ٧ سنوات
·
المراجع
آية ٨٤:٣، ١٣٦:٢
In Surah al Baqara, Allah SWT used the plural imperative command speaking to the believers commanding them to 'say' what follows in the verse. However, in Al Imran he uses the singular imperative, speaking only to the Prophet PBUH. Another interesting difference between the 2 verses is that in surah al Baqarah, Allah SWT sais 'revealed to us' or إلينا while in Al Imran it uses 'revealed upon or down to us' or علينا.
So in Surah Al Baqara , when...
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٨
٦
tareq abed
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قبل ٨ سنوات
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المراجع
آية ١٣٦:٢
An important proof that iman is belief in the heart , along with saying it on the tongue , and action of the limbs . The proof here Is the command to proclaim this faith on your tongue out loud so others can hear , and it's not permissible to refrain from proclaiming your belief as a Muslim unless prevented by duress or fear of death (ikrah)
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Almas K.
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قبل ١١ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٢٤:٢-١٣٦، ٧٧:٢٢-٧٨
Surah Al-Baqarah (2:136)
قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ١٣٦
[Say, [O believers], "We have believed in Allāh and what has been revealed to us and what has been revealed to Abraham and Ishma...
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١٢
٨
Reshad Noorzay
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ١٢٤:٢-١٤١
Juz 1 Part 8
Theme: The natural way, the true path of Ibrahim (as), submission to Allah, preparation for the next generation
Key Terms: sibghataAllah, 'akifeena, sufaha
Lessons: Dua of Ibrahim, building a foundation on righteousness, connecting with our forefathers, leaving a legacy for our children, seeking the natural path of Allah, true submission to Allah alone
٩
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