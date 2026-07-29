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البقرة
١٣٥
١٣٥:٢
وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ١٣٥
وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِـۧمَ حَنِيفًۭا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٣٥
وَقَالُواْ
كُونُواْ
هُودًا
أَوۡ
نَصَٰرَىٰ
تَهۡتَدُواْۗ
قُلۡ
بَلۡ
مِلَّةَ
إِبۡرَٰهِـۧمَ
حَنِيفٗاۖ
وَمَا
كَانَ
مِنَ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
١٣٥
وقالت اليهود لأمَّة محمد صلى الله عليه وسلم:
ادخلوا في دين اليهودية تجدوا الهداية، وقالت النصارى لهم مثل ذلك. قل لهم -أيها الرسول-: بل الهداية أن نتبع- جميعًا- ملة إبراهيم، الذي مال عن كل دين باطل إلى دين الحق، وما كان من المشركين بالله تعالى.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
Safiya B
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قبل ٩ أسابيع
·
المراجع
آية ١٣٥:٢، ٦٧:٣، ٦٥:٣
In these ayat, Allah SWT is describing the discourse between the Jews and the Christians regarding Ibrahim(as): whether Ibrahim was a Jew, or a Christian.
I think what Allah is trying to teach us here is to look past labels, and instead look at actions.
Allah takes us back to what the foundation of religion should be: not about the labels we attach to ourselves, but about the actions we take. And yet, Allah still describes Ibrahim as a “Muslim...
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٦
٢
Almas K.
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قبل ١١ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٢٤:٢-١٣٦، ٧٧:٢٢-٧٨
Surah Al-Baqarah (2:136)
قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ١٣٦
[Say, [O believers], "We have believed in Allāh and what has been revealed to us and what has been revealed to Abraham and Ishma...
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١٢
٨
Reshad Noorzay
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ١٢٤:٢-١٤١
Juz 1 Part 8
Theme: The natural way, the true path of Ibrahim (as), submission to Allah, preparation for the next generation
Key Terms: sibghataAllah, 'akifeena, sufaha
Lessons: Dua of Ibrahim, building a foundation on righteousness, connecting with our forefathers, leaving a legacy for our children, seeking the natural path of Allah, true submission to Allah alone
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