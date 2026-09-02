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التفسير: البقرة ١٣:٢
البقرة
١٣
١٣:٢
واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولاكن لا يعلمون ١٣
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٣
وَإِذَا
ﲕ
قِيلَ
ﲖ
لَهُمۡ
ﲗ
ءَامِنُواْ
ﲘ
كَمَآ
ﲙ
ءَامَنَ
ﲚ
ٱلنَّاسُ
ﲛ
قَالُوٓاْ
ﲜ
أَنُؤۡمِنُ
ﲝ
كَمَآ
ﲞ
ءَامَنَ
ﲟ
ٱلسُّفَهَآءُۗ
ﲠﲡ
أَلَآ
ﲢ
إِنَّهُمۡ
ﲣ
هُمُ
ﲤ
ٱلسُّفَهَآءُ
ﲥ
وَلَٰكِن
ﲦ
لَّا
ﲧ
يَعۡلَمُونَ
ﲨ
١٣
ﲩ
وإذا قيل للمنافقين:
آمِنُوا -مثل إيمان الصحابة، وهو الإيمان بالقلب واللسان والجوارح-،
جادَلوا وقالوا:
أَنُصَدِّق مثل تصديق ضعاف العقل والرأي، فنكون نحن وهم في السَّفَهِ سواء؟ فردَّ الله عليهم بأن السَّفَهَ مقصور عليهم، وهم لا يعلمون أن ما هم فيه هو الضلال والخسران.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
] ئهڵێن: ئایا ئێمه ئیمان بێنین ههروهكو چۆن ئهو كهسه سهفیهـ و گێل و نهزان و نهفام و كاڵفامانه ئیمانیان هێناوه (مهبهستیان صهحابهیه) (خوایان لێ رازی بێت) [
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣)
] خوای گهوره لهسهر صهحابه دێته وهڵام و ئهفهرمووێ: نهخێر ئهم مونافیقانه ئهمانه خۆیان گێل و نهزان و نهفامن بهڵام نازانن.