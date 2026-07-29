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البقرة
١٢٨
١٢٨:٢
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ١٢٨
رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةًۭ مُّسْلِمَةًۭ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨
رَبَّنَا
وَٱجۡعَلۡنَا
مُسۡلِمَيۡنِ
لَكَ
وَمِن
ذُرِّيَّتِنَآ
أُمَّةٗ
مُّسۡلِمَةٗ
لَّكَ
وَأَرِنَا
مَنَاسِكَنَا
وَتُبۡ
عَلَيۡنَآۖ
إِنَّكَ
أَنتَ
ٱلتَّوَّابُ
ٱلرَّحِيمُ
١٢٨
ربنا واجعلنا ثابتَيْن على الإسلام، منقادَيْن لأحكامك، واجعل من ذريتنا أمة منقادة لك، بالإيمان، وبصِّرْنا بمعالم عبادتنا لك، وتجاوز عن ذنوبنا. إنك أنت كثير التوبة على عبادك، واسع الرحمة بهم.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١٢٨:٢
ولما كان العبد -مهما كان- لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة، قالا: (وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم). السعدي: 66.
السؤال: لماذا طلبا التوبة من الله -سبحانه وتعالى- مع مكانتهما العلية في الدين؟
التوبة تختلف باختلاف التائبين؛ فتوبة سائر المسلمين: الندم، والعزم على عدم العود، ورد المظالم إذا أمكن، ونية الرد إذا لم يمكن. وتوبة الخواص: الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء، والفتور في الأعمال، والإتيان بالعبادة على غير وجه الكمال. وتوبة خواص الخ...
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hayet ghrh
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قبل ٢٣ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٢٨:٢-١٢٩
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129
رفَّ قلبي لهذا الدعاء الجميل
الذي نجانا من الضلالة والهلاك المبين
الحمد لله الذي أوحى إلى أبينا إبراهيم و...
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Yomna Zahran
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قبل ٦ سنوات
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آية ١٢٨:٢
How beautiful is this duaa of Ibrahim and Ismael. Amen.
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ekaterina myachina
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قبل أسبوعين
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المراجع
آية ١٢٦:٢-١٢٨
Accept From Us
Reading Surah al-Baqarah (2:126–128) through Hadith
The Qur'an does not tell us how long Ibrahim and Ismail (ʿalayhima al-salam) spent raising the foundations of the Kaʿbah.
It does not describe the weight of the stones.
Or the height of the walls.
Or the moment the work was finished.
Instead, while mentioning the building of the House,
the Qur'an preserves the prayer of its builders.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِ...
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٢
Almas K.
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قبل ١١ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٢٤:٢-١٣٦، ٧٧:٢٢-٧٨
Surah Al-Baqarah (2:136)
قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ١٣٦
[Say, [O believers], "We have believed in Allāh and what has been revealed to us and what has been revealed to Abraham and Ishma...
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١٢
٨
Nuzhath Fatima
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قبل ١٤ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٢٧:٢-١٢٨
Prophet Ibrahim (AS) and Prophet Ismail (AS) built the Kaaba, the sacred house of Allah, the first house established for mankind. Millions of Muslims face it in salah and visit it for Umrah and Hajj, and with every act of worship performed there, their builders continue to earn rewards.
This blessed structure holds a special place in the hearts of believers. Allah chose Prophet Ibrahim (AS) and Prophet Ismail (AS) for this monumental task, yet t...
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٤
Reshad Noorzay
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ١٢٤:٢-١٤١
Juz 1 Part 8
Theme: The natural way, the true path of Ibrahim (as), submission to Allah, preparation for the next generation
Key Terms: sibghataAllah, 'akifeena, sufaha
Lessons: Dua of Ibrahim, building a foundation on righteousness, connecting with our forefathers, leaving a legacy for our children, seeking the natural path of Allah, true submission to Allah alone
٩
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