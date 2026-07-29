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البقرة
١٢٥
١٢٥:٢
واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطايفين والعاكفين والركع السجود ١٢٥
وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةًۭ لِّلنَّاسِ وَأَمْنًۭا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّۭى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ١٢٥
وَإِذۡ
جَعَلۡنَا
ٱلۡبَيۡتَ
مَثَابَةٗ
لِّلنَّاسِ
وَأَمۡنٗا
وَٱتَّخِذُواْ
مِن
مَّقَامِ
إِبۡرَٰهِـۧمَ
مُصَلّٗىۖ
وَعَهِدۡنَآ
إِلَىٰٓ
إِبۡرَٰهِـۧمَ
وَإِسۡمَٰعِيلَ
أَن
طَهِّرَا
بَيۡتِيَ
لِلطَّآئِفِينَ
وَٱلۡعَٰكِفِينَ
وَٱلرُّكَّعِ
ٱلسُّجُودِ
١٢٥
واذكر -أيها النبي- حين جعلنا الكعبة مرجعًا للناس، يأتونه، ثم يرجعون إلى أهليهم، ثم يعودون إليه، ومجمعًا لهم في الحج والعمرة والطواف والصلاة، وأمنًا لهم، لا يُغِير عليهم عدو فيه.
وقلنا:
اتخِذوا من مقام إبراهيم مكانًا للصلاة فيه، وهو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة.
وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل:
أن طهِّرا بيتي من كل رجس ودنس; للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة، أو الاعتكاف في المسجد، والصلاة فيه.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٢٥:٢
(مثابة) أي: مرجعًا يرجعون إليه بكلياتهم؛ كلما تفرقوا عنه اشتاقوا إليه، هم أو غيرهم، آية على رجوعهم من الدنيا إلى ربهم. البقاعي: 1/239.
السؤال: ما دلالة قوله تعالى: (مثابة للناس)؟
(والركع السجود): لأنهما أقرب أحواله إليه تعالى، وهما الركنان الأعظمان، وكثيرًا ما يُكنى عن الصلاة بهما. الألوسي: 1/381.
السؤال: للركوع والسجود أهمية على بقية أعمال الصلاة، كيف عرفت ذلك؟
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ekaterina myachina
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قبل أسبوعين
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المراجع
آية ١٢٥:٢
A Place of Return
Reading Surah al-Baqarah (2:125) through Hadith
Returning… It is one of the quiet rhythms of faith.
We return after wandering.
We return after failing.
We return after forgetting.
It is no surprise, then, that Allah (SWT) describes His House with a remarkable word:
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا
“And when We made the House a place of return for the people and a sanctuary...” (2:125)
The word مَثَابَة...
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١٥
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Saleena Ussman
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قبل ١٠ أسابيع
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آية ١٢٥:٢، ١٥٨:٢
As someone who has been fortunate to receive the invite for Hajj this year and has never been to Makkah before, everything is being experienced for the first time.
Seeing the Kaaba for the first time for my Umrah, there are not enough words to describe that feeling. Full emotions of gratitude, love, and appreciation.
Despite tonnes of people around you doing their own thing, you become laser-focused, and everything else just becomes background...
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١٨
٥
Almas K.
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قبل ١١ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٢٤:٢-١٣٦، ٧٧:٢٢-٧٨
Surah Al-Baqarah (2:136)
قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ١٣٦
[Say, [O believers], "We have believed in Allāh and what has been revealed to us and what has been revealed to Abraham and Ishma...
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١٢
٨
Reshad Noorzay
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ١٢٤:٢-١٤١
Juz 1 Part 8
Theme: The natural way, the true path of Ibrahim (as), submission to Allah, preparation for the next generation
Key Terms: sibghataAllah, 'akifeena, sufaha
Lessons: Dua of Ibrahim, building a foundation on righteousness, connecting with our forefathers, leaving a legacy for our children, seeking the natural path of Allah, true submission to Allah alone
٩
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tareq abed
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قبل ٨ سنوات
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المراجع
آية ١٢٤:٢-١٢٦
If you notice in the first duaa Abrahim after being told he will be a religious leader for the people he asked about whether or not this will be the case for his offsprrings .When he asked that, he did not restrict the request to be only for some of them , rather he implied the 3umoom or generality of all of them to be at this status of leadership in the religion of Allah. The response by Allah was this will not be for the wrongdoers amongst them...
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٧
٢
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