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البقرة
١٢٠
١٢٠:٢
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولين اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ١٢٠
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍ ١٢٠
وَلَن
تَرۡضَىٰ
عَنكَ
ٱلۡيَهُودُ
وَلَا
ٱلنَّصَٰرَىٰ
حَتَّىٰ
تَتَّبِعَ
مِلَّتَهُمۡۗ
قُلۡ
إِنَّ
هُدَى
ٱللَّهِ
هُوَ
ٱلۡهُدَىٰۗ
وَلَئِنِ
ٱتَّبَعۡتَ
أَهۡوَآءَهُم
بَعۡدَ
ٱلَّذِي
جَآءَكَ
مِنَ
ٱلۡعِلۡمِ
مَا
لَكَ
مِنَ
ٱللَّهِ
مِن
وَلِيّٖ
وَلَا
نَصِيرٍ
١٢٠
ولن ترضى عنك -أيها الرسول- اليهود ولا النصارى إلا إذا تركت دينك واتبعتَ دينهم.
قل لهم:
إن دين الإسلام هو الدين الصحيح. ولئن اتبعت أهواء هؤلاء بعد الذي جاءك من الوحي ما لك عند الله مِن وليٍّ ينفعك، ولا نصير ينصرك. وهذا الخطاب وإن كان خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو موجه إلى الأمّة عامة.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٢٠:٢
فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. ابن كثير: 1/155.
السؤال: إذا كان اليهود والنصارى لن يرضوا عنك، فما الواجب عليك تجاههم؟
ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا، بل لو أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك، وإنَّما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم. القرطبي: 2/345.
السؤال: ما هدف اليهود والنصارى في طلباتهم من المسلمين؟
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ekaterina myachina
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قبل ٥ أسابيع
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المراجع
آية ١٢٠:٢
The Only Guidance
Reading Al-Baqarah (2:120) through the Hadith
Acceptance brings comfort.
We all long to be accepted.
But it has never been the measure of truth.
Even the Messenger of Allah ﷺ was not promised everyone's approval.
Allah ﷻ says:
﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾
"The Jews and the Christians will never be pleased with you until you follow their way."
Yet the ayah does not leave ou...
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٩
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Abdelrahman Badawy
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السنة الماضية
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المراجع
آية ١٢٠:٢
There's a very important fallacy I want you to look out for: A lot of people equate freedom with degeneracy.
In other words, their criteria for assessing whether a person (or society) is free, is how widespread sin and hedonism is. In their eyes, a 'healthy' society must provide easy access to evil for us to consider it really free.
So for example, if a person uses their freedom on the weekend to go worship, they aren't really free. They're br...
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٢٤
٦
Jonala Vann
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السنة الماضية
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المراجع
آية ١٢٠:٢
Once you know the Truth and turn from it, none can save you from Allah.
This is how I feel about reverting to Islam from Christianity.
How can I turn away from the Truth, there is nowhere left from me to turn.
If i was to walk away from Islam where would I go?
Certainly not backwards! And certainly not to any false religion.
So my only options is to stay and grow.
٢٠
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