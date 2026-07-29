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البقرة
١١٥
١١٥:٢
ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ١١٥
وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌۭ ١١٥
وَلِلَّهِ
ٱلۡمَشۡرِقُ
وَٱلۡمَغۡرِبُۚ
فَأَيۡنَمَا
تُوَلُّواْ
فَثَمَّ
وَجۡهُ
ٱللَّهِۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
وَٰسِعٌ
عَلِيمٞ
١١٥
ولله جهتا شروق الشمس وغروبها وما بينهما، فهو مالك الأرض كلها. فأي جهة توجهتم إليها في الصلاة بأمر الله لكم فإنكم مبتغون وجهه، لم تخرجوا عن ملكه وطاعته. إن الله واسع الرحمة بعباده، عليم بأفعالهم، لا يغيب عنه منها شيء.
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Salihu Abba
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المراجع
آية ١١٥:٢٠، ١١٥:٢، ٢٧:٥٥، ٣٥:٤٦
Indeed, the best among humanity and jinn are those of unwavering determination (Ulul Azm), whose resolve is firmly anchored in their journey toward Allah. Determination, in its essence, is about maintaining focus on the ultimate goal: attaining nearness to Allah. Life, in all its complexities, continuously presents opportunities for progress and self-improvement. Yet, while some seize these opportunities to draw closer to their Creator, others ar...
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