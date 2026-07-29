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البقرة
١١٤
١١٤:٢
ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولايك ما كان لهم ان يدخلوها الا خايفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم ١١٤
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌۭ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ ١١٤
وَمَنۡ
أَظۡلَمُ
مِمَّن
مَّنَعَ
مَسَٰجِدَ
ٱللَّهِ
أَن
يُذۡكَرَ
فِيهَا
ٱسۡمُهُۥ
وَسَعَىٰ
فِي
خَرَابِهَآۚ
أُوْلَٰٓئِكَ
مَا
كَانَ
لَهُمۡ
أَن
يَدۡخُلُوهَآ
إِلَّا
خَآئِفِينَۚ
لَهُمۡ
فِي
ٱلدُّنۡيَا
خِزۡيٞ
وَلَهُمۡ
فِي
ٱلۡأٓخِرَةِ
عَذَابٌ
عَظِيمٞ
١١٤
لا أحد أظلم من الذين مَنَعُوا ذِكْرَ الله في المساجد من إقام الصلاة، وتلاوة القرآن، ونحو ذلك، وجدُّوا في تخريبها بالهدم أو الإغلاق، أو بمنع المؤمنين منها. أولئك الظالمون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا على خوف وَوَجَلٍ من العقوبة، لهم بذلك صَغار وفضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب شديد.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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آية ١١٤:٢
وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؛ فلا أعظم إيمانًا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ [التوبة: 18]. السعدي: 63.
السؤال: كلٌ من عمارة المساجد، أو تخريبها له شأن عظيم عند الله سبحانه، وضِّح ذلك.
من أعلام قيام الساعة: تضييع المساجد؛ لذلك كل أمة وكل طائفة وكل شخص معين تطرق بجُرم في مسجد يكون فعله سببًا لخلائه فإن ال...
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Bilal Arshad
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قبل ٥ سنوات
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آية ١١٤:٢
The unprovoked attack on defenceless Palestinians, especially in congregational prayer in the masjid, is a clear violation of human rights. This is a heinous attack against humanity that needs addressing with haste. What can we do? Dua is a powerful tool - use it - make a heartfelt dua in abundance for our fellow brothers and sisters who are suffering. This is the time to express your feelings and write reflections to reconnect with the words of ...
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١٨
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Syed Hassan
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قبل ٥ سنوات
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آية ١١٤:٢
Reflections on 2:114
'Who is more unjust than those who prevent Allah’s Name from being mentioned in His places of worship and strive to destroy them? Such people have no right to enter these places except with fear. For them there is disgrace in this world, and they will suffer a tremendous punishment in the Hereafter.'
* Attacking sacred places of worship is forbidden in Islamic Law - Even in times of conflict.
* Attacking worshippers who a...
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٧
٢
tareq abed
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قبل ٨ سنوات
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آية ١١٤:٢
The implicit understanding (mafhoom) of this verse is that because the most unjust people would be those who prevent the mosques of Allah from having His name mentioned therein and exerted their efforts in ruining them, then that would mean those who do the opposite (strive in building mosques and remind others to mention Allahs name therein ) would be the most just of people .
#fundraiser
(taken from Tafsir al Sa'di)
And because he promised tho...
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