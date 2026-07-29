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البقرة
١١٣
١١٣:٢
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذالك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ١١٣
وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍۢ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍۢ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١١٣
وَقَالَتِ
ٱلۡيَهُودُ
لَيۡسَتِ
ٱلنَّصَٰرَىٰ
عَلَىٰ
شَيۡءٖ
وَقَالَتِ
ٱلنَّصَٰرَىٰ
لَيۡسَتِ
ٱلۡيَهُودُ
عَلَىٰ
شَيۡءٖ
وَهُمۡ
يَتۡلُونَ
ٱلۡكِتَٰبَۗ
كَذَٰلِكَ
قَالَ
ٱلَّذِينَ
لَا
يَعۡلَمُونَ
مِثۡلَ
قَوۡلِهِمۡۚ
فَٱللَّهُ
يَحۡكُمُ
بَيۡنَهُمۡ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
فِيمَا
كَانُواْ
فِيهِ
يَخۡتَلِفُونَ
١١٣
وقالت اليهود:
ليست النصارى على شيء من الدين الصحيح، وكذلك قالت النصارى في اليهود وهم يقرؤون التوراة والإنجيل، وفيهما وجوب الإيمان بالأنبياء جميعًا. كذلك قال الذين لا يعلمون من مشركي العرب وغيرهم مثل قولهم،
أي قالوا لكل ذي دين:
لستَ على شيء، فالله يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه مِن أمر الدين، ويجازي كلا بعمله.
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تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١١٣:٢
فهم -كما قال الإمام أحمد-... "مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب" ـ قد جمعوا وصفي الاختلاف الذي ذمه الله في كتابه؛ فإنه ذم الذين خالفوا الأنبياء، والذين اختلفوا على الأنبياء. ابن تيمية: 1/311.
السؤال: جمع اليهود والنصارى وصفي الاختلاف؛ فما هما؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_113
#وقفة_تدبرية
٠
٠
ekaterina myachina
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قبل ٧ أسابيع
·
المراجع
آية ١١٣:٢
What Belongs to Allah ﷻ.
Reading Al-Baqarah (2:113) through the Hadith
It is surprisingly easy to become certain about other people.
Certain about who is right.
Who is wrong.
Who understands.
Who is misguided.
Perhaps that is why this ayah feels so relevant even centuries later:
﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾
“The Jews said, ‘The...
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٧
٠
Hamzah Islam
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قبل سنتين
·
المراجع
آية ١١٣:٢
2:113
I feel like this is why this effort is so important. To be connected to the scripture. It is not empty words but a message given to us and guidance for how we should live our lives.
Although the Jews and Christians read their scriptures, they were not rooted in them and did not follow it accurately. So much so that they were not recognised to be people of God by each other and by people who did not recieve scriptures. You could not look at...
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٤
١
Khaleda Islam
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قبل ٥ سنوات
·
المراجع
آية ١٠٨:٦، ١١:٢، ١١٣:٢، ٢٥٦:٢
'Let there be no compulsion in religion' Al-Baqara 2:256
This verse, I believe, can be applied to a variety of situations because it is not only limited to the original context. This is what this verse means to me.
1) According to this specific Quranic verse, people inherited 'freedom' / the right to choose 'right things in their lives' as one‘s human rights, regardless of race, language, ethnicity, sex, nationality, or any other position they ...
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