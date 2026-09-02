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التفسير: البقرة ١١:٢
البقرة
١١
١١:٢
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ١١
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١
وَإِذَا
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قِيلَ
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لَهُمۡ
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لَا
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تُفۡسِدُواْ
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فِي
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ٱلۡأَرۡضِ
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قَالُوٓاْ
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إِنَّمَا
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نَحۡنُ
ﲊ
مُصۡلِحُونَ
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١١
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وإذا نُصحوا ليكفُّوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والمعاصي، وإفشاء أسرار المؤمنين، وموالاة الكافرين، قالوا -كذبًا وجدالاً- إنما نحن أهل الإصلاح.
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[
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
] وه كاتێك كه پێیان بڵێی ئاشوب مهگێڕن و ئاشوب مهنێنهوه لهسهر زهوی به نیفاق و دووڕوویی و خۆشهویستی دهربڕین بۆ كافران و تاوانكردن [
قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١)
] ئهڵێن: ئێمه تهنها چاكسازین.