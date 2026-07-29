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البقرة
١٠٤
١٠٤:٢
يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ١٠٤
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ١٠٤
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
لَا
تَقُولُواْ
رَٰعِنَا
وَقُولُواْ
ٱنظُرۡنَا
وَٱسۡمَعُواْۗ
وَلِلۡكَٰفِرِينَ
عَذَابٌ
أَلِيمٞ
١٠٤
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم:
راعنا،
أي:
راعنا سمعك، فافهم عنا وأفهمنا; لأن اليهود كانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم يلوون ألسنتهم بها، يقصدون سبَّه ونسبته إلى الرعونة، وقولوا -أيها المؤمنون-
بدلا منها:
انظرنا، أي انظر إلينا وتعهَّدْنا، وهي تؤدي المعنى المطلوب نفسه واسمعوا ما يتلى عليكم من كتاب ربكم وافهموه. وللجاحدين عذاب موجع.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١٠٤:٢
كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: (راعنا)؛ أي: راع أحوالنا؛ فيقصدون بها معنىً صحيحًا. وكان اليهود يريدون بها معنىً فاسدًا، فانتهزوا الفرصة، فصاروا يخاطبون الرسول بذلك، ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدًّا لهذا الباب؛ ففيه: النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم. السعدي: 61.
السؤال: استنبط من الآية أحد الآداب الإسلامية في مخاطبة الآخرين.
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ekaterina myachina
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قبل ٩ أسابيع
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آية ١٠٤:٢
The Words We Leave Behind
Reading Al-Baqarah 2:104 through the Hadith
At first glance, the ayah seems to revolve around a single word.
But the more one sits with it, the more it begins to feel like an ayah about adab.
Some people had begun using the word:
﴿رَاعِنَا﴾ - rāʿinā
in a way that carried mockery and hidden disrespect toward the Prophet ﷺ.
The āyah does not stop at correcting the expression.
It teaches a different way of speaking:
﴿وَ...
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Kaynat Sarwar
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ١٠٤:٢
This ayah has such a beautiful adab that Allah teaches us.
The believers were instructed not to say 'ra'ina' but to say 'unzurna' instead.
When the people would listen to Rasool SAW when he spoke, some at the back who could not hear would say 'Ra'ina', which meant 'could you extend us some courtesy'.
Instead Allah told them to say clearly, 'wait for us'.
Such a subtle point, but so profound. At first glance you might think what is the differen...
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١٩
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gemi hartojo
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قبل ٦ سنوات
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آية ١٠٤:٢
This ayat to me struck me hard because it’s in line with what my dear husband said to me, your choice of words isn’t correct. I took offense to his commentary because my intentions were not negative just I chose a word that colored the meaning behind what I was saying.
This ayat reminded me that words AND intentions are important because those words roll off our tongue and can either uplift or smash a person down even though we are using words ...
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