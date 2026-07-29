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البقرة
١٠٣
١٠٣:٢
ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ١٠٣
وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌۭ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌۭ ۖ لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ١٠٣
وَلَوۡ
أَنَّهُمۡ
ءَامَنُواْ
وَٱتَّقَوۡاْ
لَمَثُوبَةٞ
مِّنۡ
عِندِ
ٱللَّهِ
خَيۡرٞۚ
لَّوۡ
كَانُواْ
يَعۡلَمُونَ
١٠٣
ولو أن اليهود آمنوا وخافوا الله لأيقنوا أن ثواب الله خير لهم من السِّحر ومما اكتسبوه به، لو كانوا يعلمون ما يحصل بالإيمان والتقوى من الثواب والجزاء علما حقيقيا لآمنوا.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١٠٣:٢
(لمثوبة من عند الله): لم يقل: لمثوبة الله - مع أنه أخصر - ليشعر التنكير بالتقليل؛ فيفيد أن شيئًا قليلًا من ثواب الله تعالى في الآخرة الدائمة خير من ثواب كثير في الدنيا الفانية، فكيف وثواب الله تعالى كثير دائم؟! الألوسي: 1/347
السؤال: لماذا وردت كلمة (مثوبة) في الآية نكرة، ولم تضف إلى لفظ الجلالة؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_103
#وقفة_تدبرية
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Aireen Akter
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٦٤:٢٩، ٢٦:٣٩، ٩٥:١٦، ٤:٧١، ٣٣:٦٨، ١٦:٢٩، ٤١:١٦، ١٠٣:٢، ٤١:٩
❝. . . if only you knew!❞
❝. . . if only they knew!❞
These rhetorical expressions recur in the Qur'an multiple times. In the fast-moving world, they are like pause buttons that freeze you all of a sudden. And from the crevices of your heart comes into being an indescribable range of emotions— are you worried? ashamed? miserable? Perhaps layers of remorse accumulate sooner than you realize. You can't respond to that deep a statement without a s...
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tareq abed
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قبل ٨ سنوات
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المراجع
آية ١٠١:٢-١٠٣
It is from the divine wisdom and of the universal laws of Allah that the one who leaves that which benefits him will be busied with that which harms him and will bring him no benefit. So whoever leaves the worship of the most merciful will be tested with the worship of false gods and whoever leaves the love and fear of God will be tested with the love and fear of other than God. And whoever leaves humbling themselves for God will be forced to...
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