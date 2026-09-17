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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 9
العنكبوت
٩
٩:٢٩
والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ٩
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى ٱلصَّـٰلِحِينَ ٩
وَٱلَّذِينَ
ﱦ
ءَامَنُواْ
ﱧ
وَعَمِلُواْ
ﱨ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱩ
لَنُدۡخِلَنَّهُمۡ
ﱪ
فِي
ﱫ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﱬ
٩
ﱭ
والذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات من الأعمال، لندخلنهم الجنة في جملة عباد الله الصالحين.
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