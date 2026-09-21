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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 69
العنكبوت
٦٩
٦٩:٢٩
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ٦٩
وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٦٩
وَٱلَّذِينَ
ﲐ
جَٰهَدُواْ
ﲑ
فِينَا
ﲒ
لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ
ﲓ
سُبُلَنَاۚ
ﲔﲕ
وَإِنَّ
ﲖ
ٱللَّهَ
ﲗ
لَمَعَ
ﲘ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲙ
٦٩
ﲚ
والمؤمنون الذين جاهدوا أعداء الله، والنفس، والشيطان، وصبروا على الفتن والأذى في سبيل الله، سيهديهم الله سبل الخير، ويثبتهم على الصراط المستقيم، ومَن هذه صفته فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره. وإن الله سبحانه وتعالى لمع مَن أحسن مِن خَلْقِه بالنصرة والتأييد والحفظ والهداية.
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