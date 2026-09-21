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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 67
العنكبوت
٦٧
٦٧:٢٩
اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يومنون وبنعمة الله يكفرون ٦٧
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًۭا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ٦٧
أَوَلَمۡ
ﱬ
يَرَوۡاْ
ﱭ
أَنَّا
ﱮ
جَعَلۡنَا
ﱯ
حَرَمًا
ﱰ
ءَامِنٗا
ﱱ
وَيُتَخَطَّفُ
ﱲ
ٱلنَّاسُ
ﱳ
مِنۡ
ﱴ
حَوۡلِهِمۡۚ
ﱵﱶ
أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ
ﱷ
يُؤۡمِنُونَ
ﱸ
وَبِنِعۡمَةِ
ﱹ
ٱللَّهِ
ﱺ
يَكۡفُرُونَ
ﱻ
٦٧
ﱼ
أو لم يشاهد كفار
«مكة»
أن الله جعل
«مكة»
لهم حَرَمًا آمنًا يأمن فيه أهله على أنفسهم وأموالهم، والناسُ مِن حولهم خارج الحرم، يُتَخَطَّفون غير آمنين؟ أفبالشرك يؤمنون، وبنعمة الله التي خصَّهم بها يكفرون، فلا يعبدونه وحده دون سواه؟
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