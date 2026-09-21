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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 65
العنكبوت
٦٥
٦٥:٢٩
فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ٦٥
فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٦٥
فَإِذَا
ﱓ
رَكِبُواْ
ﱔ
فِي
ﱕ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱖ
دَعَوُاْ
ﱗ
ٱللَّهَ
ﱘ
مُخۡلِصِينَ
ﱙ
لَهُ
ﱚ
ٱلدِّينَ
ﱛ
فَلَمَّا
ﱜ
نَجَّىٰهُمۡ
ﱝ
إِلَى
ﱞ
ٱلۡبَرِّ
ﱟ
إِذَا
ﱠ
هُمۡ
ﱡ
يُشۡرِكُونَ
ﱢ
٦٥
ﱣ
فإذا ركب الكفار السفن في البحر، وخافوا الغرق، وحَّدوا الله، وأخلصوا له في الدعاء حال شدتهم، فلما نجَّاهم إلى البر، وزالت عنهم الشدة، عادوا إلى شركهم، إنهم بهذا يتناقضون، يوحِّدون الله ساعة الشدة، ويشركون به ساعة الرخاء. وشِرْكهم بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر; ليكونَ عاقبته الكفر بما أنعمنا عليهم في أنفسهم وأموالهم، وليكملوا تمتعهم في هذه الدنيا، فسوف يعلمون فساد عملهم، وما أعدَّه الله لهم من عذاب أليم يوم القيامة. وفي ذلك تهديد ووعيد لهم.
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