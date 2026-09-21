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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 64
العنكبوت
٦٤
٦٤:٢٩
وما هاذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ٦٤
وَمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌۭ وَلَعِبٌۭ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٦٤
وَمَا
ﱁ
هَٰذِهِ
ﱂ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﱃ
ٱلدُّنۡيَآ
ﱄ
إِلَّا
ﱅ
لَهۡوٞ
ﱆ
وَلَعِبٞۚ
ﱇﱈ
وَإِنَّ
ﱉ
ٱلدَّارَ
ﱊ
ٱلۡأٓخِرَةَ
ﱋ
لَهِيَ
ﱌ
ٱلۡحَيَوَانُۚ
ﱍﱎ
لَوۡ
ﱏ
كَانُواْ
ﱐ
يَعۡلَمُونَ
ﱑ
٦٤
ﱒ
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان; بسبب ما فيها من الزينة والشهوات، ثم تزول سريعًا، وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية الدائمة التي لا موت فيها، لو كان الناس يعلمون ذلك لما آثروا دار الفناء على دار البقاء.
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