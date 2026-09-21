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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 62
العنكبوت
٦٢
٦٢:٢٩
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ٦٢
ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ٦٢
ٱللَّهُ
ﲬ
يَبۡسُطُ
ﲭ
ٱلرِّزۡقَ
ﲮ
لِمَن
ﲯ
يَشَآءُ
ﲰ
مِنۡ
ﲱ
عِبَادِهِۦ
ﲲ
وَيَقۡدِرُ
ﲳ
لَهُۥٓۚ
ﲴﲵ
إِنَّ
ﲶ
ٱللَّهَ
ﲷ
بِكُلِّ
ﲸ
شَيۡءٍ
ﲹ
عَلِيمٞ
ﲺ
٦٢
ﲻ
الله سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه، ويضيق على آخرين منهم; لعلمه بما يصلح عباده، إن الله بكل شيء من أحوالكم وأموركم عليم، لا يخفى عليه شيء.
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