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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 58
العنكبوت
٥٨
٥٨:٢٩
والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين ٥٨
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًۭا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ ٥٨
وَٱلَّذِينَ
ﱶ
ءَامَنُواْ
ﱷ
وَعَمِلُواْ
ﱸ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱹ
لَنُبَوِّئَنَّهُم
ﱺ
مِّنَ
ﱻ
ٱلۡجَنَّةِ
ﱼ
غُرَفٗا
ﱽ
تَجۡرِي
ﱾ
مِن
ﱿ
تَحۡتِهَا
ﲀ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﲁ
خَٰلِدِينَ
ﲂ
فِيهَاۚ
ﲃﲄ
نِعۡمَ
ﲅ
أَجۡرُ
ﲆ
ٱلۡعَٰمِلِينَ
ﲇ
٥٨
ﲈ
والذين صدَّقوا بالله ورسوله وعملوا ما أُمروا به من الصالحات لننزلنَّهم من الجنة غرفًا عالية تجري من تحتها الأنهار، ماكثين فيها أبدًا، نِعْمَ جزاء العاملين بطاعة الله هذه الغرف في جنات النعيم.
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