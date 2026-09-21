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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 52
العنكبوت
٥٢
٥٢:٢٩
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولايك هم الخاسرون ٥٢
قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًۭا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ٥٢
قُلۡ
ﲶ
كَفَىٰ
ﲷ
بِٱللَّهِ
ﲸ
بَيۡنِي
ﲹ
وَبَيۡنَكُمۡ
ﲺ
شَهِيدٗاۖ
ﲻﲼ
يَعۡلَمُ
ﲽ
مَا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳀ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﳁﳂ
وَٱلَّذِينَ
ﳃ
ءَامَنُواْ
ﳄ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﳅ
وَكَفَرُواْ
ﳆ
بِٱللَّهِ
ﳇ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳈ
هُمُ
ﳉ
ٱلۡخَٰسِرُونَ
ﳊ
٥٢
ﳋ
قل:
كفى بالله بيني وبينكم شاهدًا على صدقي أني رسوله، وعلى تكذيبكم لي وردكم الحق الذي جئتُ به من عند الله، يعلم ما في السموات والأرض، فلا يخفى عليه شيء فيهما. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله -مع هذه الدلائل الواضحة- أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة.
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