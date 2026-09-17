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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 5
العنكبوت
٥
٥:٢٩
من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم ٥
مَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَـَٔاتٍۢ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥
مَن
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كَانَ
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يَرۡجُواْ
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لِقَآءَ
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ٱللَّهِ
ﲻ
فَإِنَّ
ﲼ
أَجَلَ
ﲽ
ٱللَّهِ
ﲾ
لَأٓتٖۚ
ﲿﳀ
وَهُوَ
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ٱلسَّمِيعُ
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ٱلۡعَلِيمُ
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٥
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من كان يرجو لقاء الله، ويطمع في ثوابه، فإن أجل الله الذي أجَّله لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآتٍ قريبًا، وهو السميع للأقوال، العليم بالأفعال.
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