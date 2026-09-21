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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 48
العنكبوت
٤٨
٤٨:٢٩
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ٤٨
وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍۢ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًۭا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٤٨
وَمَا
ﱴ
كُنتَ
ﱵ
تَتۡلُواْ
ﱶ
مِن
ﱷ
قَبۡلِهِۦ
ﱸ
مِن
ﱹ
كِتَٰبٖ
ﱺ
وَلَا
ﱻ
تَخُطُّهُۥ
ﱼ
بِيَمِينِكَۖ
ﱽﱾ
إِذٗا
ﱿ
لَّٱرۡتَابَ
ﲀ
ٱلۡمُبۡطِلُونَ
ﲁ
٤٨
ﲂ
ومن معجزاتك البينة -أيها الرسول- أنك لم تقرأ كتابًا ولم تكتب حروفًا بيمينك قبل نزول القرآن عليك، وهم يعرفون ذلك، ولو كنت قارئًا أو كاتبًا من قبل أن يوحى إليك لشك في ذلك المبطلون،
وقالوا:
تعلَّمه من الكتب السابقة أو استنسخه منها.
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