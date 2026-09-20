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Tafsir Fathul Majid التفسير: العنكبوت آية 44
العنكبوت
٤٤
٤٤:٢٩
خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذالك لاية للمومنين ٤٤
خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٤٤
خَلَقَ
ﲝ
ٱللَّهُ
ﲞ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲟ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲠ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﲡﲢ
إِنَّ
ﲣ
فِي
ﲤ
ذَٰلِكَ
ﲥ
لَأٓيَةٗ
ﲦ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲧ
٤٤
ﲨ
خلق الله السموات والأرض بالعدل والقسط، إن في خلقه ذلك لدلالة عظيمة على قدرته، وتفرده بالإلهية، وخَصَّ المؤمنين؛ لأنهم الذين ينتفعون بذلك.
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