Такая же участь постигла адитов и самудян, история которых хорошо известна. Для того чтобы убедиться в ее правдивости, вам достаточно увидеть развалины их жилищ, которые им пришлось покинуть раз и навсегда. К каждому из этих народов приходили посланники, которые являли удивительные знамения. Этих знамений было достаточно для любого разумного человека, но нечестивцы отвергли их и предпочли препираться с посланниками. Сатана представил им их деяния в прекрасном свете и сбил их с пути, в результате чего они решили, что совершать злодеяния лучше, чем повиноваться посланникам. Наряду с ними сатана обольстил Каруна, Фараона и Хамана. Всевышний отправил к ним своего посланника Мусу, сына Имрана, который явил людям ясные знамения и подтвердил свою правоту неопровержимыми доказательствами. Однако эти нечестивцы отказались покориться святому пророку и стали превозноситься над рабами Аллаха и надменно отвергать истину. Когда же их постигла лютая кара, они не смогли спастись от погибели. Они не смогли опередить Аллаха и избежать унижения. Напротив, они были смиренны и безропотны.